Овечкин превзошёл достижения Бретта Халла и Яромира Ягра

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Питтсбург Пингвинз».

Встреча в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Российский форвард столичных Александр Овечкин отметился голом в матче. Он забил 44-ю шайбу в сезоне. Гол стал для него 774-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и 845-м за всю заокеанскую карьеру, включая плей-офф.

Таким образом, Овечкин обошёл Бретта Халла и Яромира Ягра, которые забили по 844 шайбы.

Ранее вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри стал 158-м голкипером, которому забил Александр Овечкин.