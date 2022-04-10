Овечкин превзошёл достижения Бретта Халла и Яромира Ягра
Встреча в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена» завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.
Российский форвард столичных Александр Овечкин отметился голом в матче. Он забил 44-ю шайбу в сезоне. Гол стал для него 774-м в рамках регулярных чемпионатов НХЛ и 845-м за всю заокеанскую карьеру, включая плей-офф.
Таким образом, Овечкин обошёл Бретта Халла и Яромира Ягра, которые забили по 844 шайбы.
Ранее вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри стал 158-м голкипером, которому забил Александр Овечкин.