Роковой фол Светлакова и мощный бросок Фантенберга: как СКА вырвал победу над ЦСКА и вышел вперёд в полуфинале КХЛ

СКА обыграл ЦСКА в пятом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина и вышел вперёд в серии. Петербуржцы дважды уступали в счёте, но находили в себе силы отыгрываться. Судьбу противостояния решило необязательное нарушение правил со стороны автора дубля Андрея Светлакова. Подопечным Романа Ротенберга удалось реализовать большинство за 70 секунд до финальной сирены: Иван Федотов не справился с мощным броском Оскара Фантенберга со средней дистанции.

Пятая встреча СКА и ЦСКА должна была стать ключевой в борьбе за выход в финал Кубка Гагарина. Перед ней в серии установилось равенство — 2:2. Соответственно, победитель оказывался в шаге от триумфа в Западной конференции. Отличный шанс добиться успеха имели петербуржцы. Во-первых, они вернулись домой. Во-вторых, находились в отличном настроении после предыдущей встречи в Москве, где взяли верх — 3:2.

На руку им было и возвращение в строй ключевого защитника Микко Лехтонена, который день назад впервые в нынешнем розыгрыше плей-офф не попал в заявку из-за проблем со здоровьем. Небольшой паузы хватило финну, чтобы прийти в себя. Помимо этого, Роман Ротенберг провёл лишь одну перестановку в составе: передвинул Георгия Солянникова из четвёртого звена в третье.

А вот Сергей Фёдоров серьёзно перекроил ростер. В первой тройке нападающих компанию Сергею Плотникову составили Антон Слепышев и капитан Сергей Андронов. Во вторую к Михаилу Григоренко переместились Константин Окулов и Владислав Каменев. Наконец, Павел Карнаухов оказался в четвёртой с Семёном Панкратовым и Виталием Абрамовым.

Первая половина стартового периода полностью осталась за СКА. Хозяева владели преимуществом и пытались навязать гостям свой хоккей. Они стремились создавать разрывы в обороне соперника, выполняя большое количество диагональных передач в чужой зоне. При этом практически каждая атака заканчивалась броском.

На четвёртой минуте москвичи вдобавок остались в меньшинстве. Никита Нестеров отправился на скамейку за подножку. Казалось, петербуржцы получили отличную возможность открыть счёт, но большинство они не реализовали и едва не пропустили от Окулова, который выскочил на оперативное пространство и нанёс щелчок прямо в Ларса Юханссона.

Зато в равных составах коллектив Ротенберга создал один из самых опасных моментов. Москвичи попались на смене, а Данила Моисеев вырвался один на один с Федотовым, но не сумел его переиграть.

А в середине периода ЦСКА неожиданно вышел вперёд. И вновь великолепно проявило себя третье звено, которое регулярно создаёт оппоненту проблемы в этой серии. Александр Попов хотя и не отличился сам, грамотно оставил шайбу Светлакову, а тот из левого круга вбрасывания отправил её в ближнюю девятку над плечом Юханссона.

Отыграться СКА удалось лишь незадолго до перерыва. Команда заработала ещё одно большинство и всё же воспользовалась им, хотя и не реализовала. Петербуржцы вновь действовали не слишком удачно, но, когда Клас Дальбек уже выскочил на лёд, всё же пробили Федотова. Причём гол получился курьёзным. Александр Волков из-за ворот отправил шайбу на пятак в надежде на рикошет, и она от амуниции голкипера оказалась в сетке — 1:1.

Второй период болельщики ЦСКА ждали с тревогой, ведь в этом отрезке москвичи в предыдущих матчах серии со СКА пропустили семь шайб. Держа неудачную статистику в уме, гости после перерыва сами заиграли активнее. Если до того они действовали с оглядкой на соперника, то теперь завладели инициативой.

Подопечные Федотова взвинтили скорости и при потерях в чужой зоне сразу же включали высокий прессинг. А не выпускать соперника из зоны помогало большое количество выигранных вбрасываний. Давление гостей всё нарастало и в итоге вылилось в абсолютно закономерную шайбу Светлакова. Нападающий, воспользовавшись идеальной передачей от Богдана Киселевича, спокойно поразил ближний угол и оформил дубль.

После этого игра раскрылась окончательно, поскольку петербуржцы вынуждены были идти вперёд. Зачастую у них получалось преодолевать прессинг оппонентов и убегать в быстрые атаки. Моменты начали возникать уже у ворот Федотова. В частности, великолепный шанс упустил Антон Бурдасов. От левого борта у него прошёл щелчок по необычной траектории точно в дальнюю штангу.

Но в концовке периода СКА опять удалось сравнять счёт. Гости не сумели выйти из зоны, а Степан Фальковский, перехватив пас Класа Дальбека, вывел на бросок Моисеева. ЦСКА спас Федотов, однако шайба всё же срикошетила в сетку от нападающего. Судья гол не засчитал, но затем отправился смотреть повтор на предмет умышленной игры ногой. Спустя несколько минут рефери указал на центр, не увидев нарушения правил.

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А за минуту и восемь секунд до сирены на перерыв подопечные Ротенберга вновь заработали большинство за удар Владислава Провольнева клюшкой в лицо Владиславу Цицюре. Однако столичные армейцы по традиции в меньшинстве отыграли безошибочно.

Казалось, в заключительном периоде вперёд на правах хозяев пойдёт СКА, однако на деле преимуществом вновь завладели гости. Они буквально подавили соперника высоким прессингом и не выпускали его из своей зоны. Один за другим у ворот Юханссона начали возникать моменты, но гостям не хватало немного удачи.

Например, Максим Соркин из убойной позиции попал в крестовину. Следом Антон Слепышев вырвался на рандеву со шведским голкипером, но не сумел его переиграть. Скандинав оставил щиток в ближнем углу и выручил партнёров. В довершение всех бед петербуржцы впервые в матче остались в меньшинстве. На скамейку штрафников отправился Андрей Кузьменко.

Красно-синие по традиции большинством воспользовались не лучшим образом и даже позволили Моисееву и Бардакову организовать выход два в два. Мощный щелчок последнего не без труда плечом парировал Федотов. Тут же великолепный шанс оформить хет-трик упустил Светлаков, не сумевший с метра протолкнуть шайбу под Юханссоном.

Наконец, швед чудом черенком клюшки парировал опаснейший бросок Окулова в дальнюю девятку. В третьем периоде Ларс стал одним из главных героев в составе СКА и сделал всё, чтобы его команда одержала победу. ЦСКА свои возможности упустил, а хозяева редко проникали в чужую зону. Казалось, всё идёт к первому в серии овертайму.

Но всё решила одна грубая ошибка человека, который на протяжении всей встречи вёл москвичей вперёд. Автор дубля Светлаков на ровном месте в средней зоне нарушил правила на Бардакове и заработал штраф. Подопечные Ротенберга получили чуть менее двух минут на реализацию большинства и всё же добились своего. За 70 секунд до сирены Оскар Фантенберг мощным броском отправил шайбу под перекладину без шансов для Федотова. Причём для шведа этот гол стал первым в плей-офф и таким важным.

У коллектива Фёдорова оставалось достаточно времени на то, чтобы спастись, но петербуржцы надёжно отработали в обороне. Не помогла и замена Федотова на шестого полевого. Хоккеисты СКА отбились и с финальной сиреной без сил попадали на лёд. Они одержали важнейшую победу в матче, по ходу которого дважды уступали в счёте, и остановились в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. ЦСКА же остаётся только брать реванш 12 апреля в Москве.