В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
После финальной сирены за воротами СКА произошла стычка с участием игроков обеих команд. Всё началось с того, что защитник ЦСКА Даррен Диц с усмешкой что-то сказал в адрес финского нападающего СКА Леонида Комарова.
Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2.
Ранее Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии.