В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка

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В рамках четвёртого матча в серии полуфинального раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА обыграл московский ЦСКА.
В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

После финальной сирены за воротами СКА произошла стычка с участием игроков обеих команд. Всё началось с того, что защитник ЦСКА Даррен Диц с усмешкой что-то сказал в адрес финского нападающего СКА Леонида Комарова.

Таким образом, СКА сравнял счёт в серии — 2-2.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над ЦСКА в четвёртом матче серии. 

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