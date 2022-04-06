Дикий Запад: ЦСКА забросил шесть шайб за период и разгромил СКА в третьем матче серии Кубка Гагарина

ЦСКА на своём льду одержал крупную победу над СКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. После второго периода подопечные Сергея Фёдорова уступали с разницей в две шайбы, но в третьем игровом отрезке отличились шесть раз и вышли вперёд в серии. Максим Соркин оформил дубль, а Антон Слепышев записал на свой счёт 100-й гол в лиге. Встреча также запомнилась неоднозначным удалением Никиты Гусева, получившего четыре минуты за удар клюшкой по лицу Сергея Плотникова.

Вплоть до финала Западной конференции ЦСКА не потерпел ни одного поражения в этом розыгрыше плей-офф КХЛ и в половине матчей катком прошёлся по своим соперникам. Четыре из первых восьми встреч подопечные Сергея Фёдорова выиграли с разницей в две шайбы и более и лишь дважды находились в шаге от поражения — в противостоянии с «Локомотивом» им пришлось провести два овертайма. Поэтому было крайне любопытно, как московские армейцы отреагируют на первую неудачу в розыгрыше Кубка Гагарина и какие выводы сделает штаб великого хоккеиста, но не самого опытного главного тренера.

Фёдоров пошёл на кадровые перестановки и оставил в запасе нападающего Тахира Миначёва и капитана команды Сергея Андронова. Возможно, причиной было неидеальное состояние совсем недавно восстановившегося от травмы форварда, а может, его не самое впечатляющее выступление. В двух матчах со СКА Андронов неплохо смотрелся на точке (58,8% выигранных вбрасываний), но не отметился ни одним результативным действием, а вторую встречу завершил с показателем полезности «-1». В итоге места в составе заняли Семён Панкратов и Джон Гилмор, не выходивший на лёд после третьего матча серии с «Динамо».

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Не сказать чтобы эти перестановки сходу оказали сильное влияние на игру коллектива. Да, москвичи уже в дебюте нанесли два броска по воротам Ларса Юханссона, но очень быстро позволили соперникам выровнять положение. Первый период прошёл в относительно равной борьбе, без доминирования одной из команд, а моменты возникали скорее эпизодически — вследствие ошибок, а не планомерного давления. При этом ярче действовали именно гости. Под перекладину зарядил Михаил Воробьёв, с пятака чуть было не отличился Андрей Кузьменко, а Владислав Цицюра не сумел затолкать шайбу в сетку после того, как Иван Федотов отбил её прямо перед собой.

Ближе всего к голу ЦСКА был за полторы минуты до сирены. Антон Слепышев заработал удаление за игру с высоко поднятой клюшкой, но столичные хоккеисты не только уверенно отзащищались, но и организовали опасный контрвыпад. Отмечавший в этот день 26-летие Андрей Светлаков ворвался в зону оппонента, выждал паузу и вывел Александра Попова один на один с вратарём. Однако 41-летний нападающий не смог перехитрить Юханссона.

А за четыре секунды до конца периода СКА вышел вперёд не только по броскам, но и в счёте. Девятая попытка огорчить Федотова оказалась удачной. Массированная атака на ворота москвичей завершилась скидкой на неприкрытого Никиту Гусева, сходу исполнившего мощный щелчок. Тот получился неидеальным, но шайба всё же проскользнула под рукой голкипера и пересекла линию.

В начале второго периода ЦСКА постарался взвинтить темп, но запал иссяк так же быстро, как и в предыдущей 20-минутке. Возможно, хозяев немного деморализовал промах Сергея Плотникова, не сумевшего воспользоваться шикарным разрезающим пасом Владислава Каменева. Экс-форвард «Питтсбурга» не смог с ходу обработать передачу, а попасть с нулевого угла было практически невозможно. Ответ СКА последовал незамедлительно. Антон Бурдасов чуть было не вырвался один на один с вратарём, а Захар Бардаков и Георгий Солянников атаковали с пятака, но Федотов всеми силами старался не допустить гола. Однако на 31-й минуте и он оказался бессилен. Постоянный прессинг всё же принёс плоды, а преимущество гостей удвоил Александр Волков. Нападающий навязал борьбу перед воротами и эффектным броском с разворота застал врасплох серебряного призёра Олимпийских игр.

Уступая в два гола, москвичи ринулись вперёд большими силами, но до определённого момента петербуржцы довольно легко справлялись с этим. И это неудивительно. Подопечным Фёдорова не хватало скорости, напора и изобретательности, чтобы застать врасплох оборону соперников. Лишь за пять минут до окончания периода им удалось устроить подобие навала и получить шанс сократить отставание. Каменев здорово объехал шведского голкипера и чуть было не пропихнул шайбу между штангой и щитком. Началась ожесточённая борьба, в процессе которой защитник гостей Оскар Фантенберг прижал шайбу ко льду и спровоцировал назначение буллита. Исполнять его вызвался Слепышев, но сделал это максимально бесхитростно.

До конца второго отрезка ЦСКА ещё несколько раз проверил бдительность Юханссона, но огорчить его удалось лишь в третьем периоде. Зато уже на 63-й секунде. Максим Соркин броском с нулевого угла заставил ошибиться шведского вратаря, а спустя четыре минуты Никита Нестеров реализовал импровизированный буллит. Константин Окулов ушёл от силового приёма и в падении вырезал великолепный пас на партнёра, а тот отличился в своём 300-м матче в КХЛ.

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В самой середине периода произошёл эпизод, возможно, коренным образом изменивший ход противостояния. На первый взгляд, ничего не предвещало беды — СКА находился в большинстве и располагался в зоне противника, когда Гусев крайне несвоевременно потерял равновесие и клюшкой попал по лицу Плотникову. Казалось, что Никита сделал это ненамеренно, но арбитры решили иначе. После видеопросмотра они наказали форварда двойным малым штрафом, вследствие чего игра временно перешла в формат «четыре на четыре».

И СКА внезапно поплыл. Уже спустя девять секунд Попов замкнул передачу Панкратова и вывел хозяев вперёд, а ещё девять секунд потребовалось, чтобы удвоить преимущество. Фантенберг чудовищным образом ошибся в собственной зоне, махнув мимо шайбы, а Павел Карнаухов прошил сетку ворот. Петербуржцы уже находились в состоянии грогги, когда своё веское слово сказал Слепышев. Антон мощнейшим щелчком отличился в большинстве и оформил 100-й гол в КХЛ.

Подопечные Романа Ротенберга так и не смогли выбраться из психологической ямы. Остаток встречи они провели в попытках хоть что-то создать у ворот Федотова, но пропустили в шестой раз. Выход на поле шестого полевого игрока завершился провалом после того, как очередную потерю в средней зоне допустил Игорь Ожиганов. Соркин попал в пустой створ и оформил дубль, довершив феноменальный камбэк ЦСКА.