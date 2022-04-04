Хитрая передача Кузьменко и курьёзный гол Гусева: как СКА победил ЦСКА и сравнял счёт в полуфинале Кубка Гагарина

СКА на своём льду одержал волевую победу над ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии. Для петербуржцев встреча началась крайне неудачно — уже на второй минуте они позволили отличиться Александру Попову. Однако после перерыва подопечные Романа Ротенберга перевернули ход неудачно складывающейся игры. Степан Фальковский сравнял счёт после отличной передачи Андрея Кузьменко, а Никита Гусев отличился броском с отрицательного угла благодаря рикошету от Ивана Федотова. В заключительном периоде москвичи устроили штурм ворот соперника, но не сумели пробить Ларса Юханссона.

Финальная серия плей-офф Западной конференции КХЛ началась для СКА не очень удачно. В первом матче в домашних стенах петербуржцы уступили принципиальному сопернику ЦСКА — 1:3, пропустив две шайбы в концовке. Москвичи одержали девятую подряд победу в плей-офф и упрочили статус фаворита противостояния.

Во второй встрече подопечным Романа Ротенберга кровь из носу требовалось брать реванш. В противном случае они рисковали оказаться в крайне затруднительном положении, ведь следующие две игры пройдут в столице.

При этом тренерский штаб хозяев после обидной осечки не стал делать серьёзные изменения в составе и ограничился перестановками в четвёртом звене. Евгений Тимкин и Артём Швец-Роговой не попали в заявку. Их места заняли Владислав Цицюра и Валентин Зыков, до этого проведший в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина лишь одну игру.

Сергей Фёдоров обошёлся единственной рокировкой. Одного молодого хоккеиста Семёна Панкратова сменил другой — 21-летний Матвей Гуськов. На последнем рубеже вновь расположились Ларс Юханссон и Иван Федотов.

Матч начался с настоящего «холодного душа» для хозяев. Они вышли на лёд с огромным желанием и сразу понеслись вперёд, но пропустили в первой же атаке. ЦСКА великолепно поймал соперника на выходе из зоны. Андрей Светлаков перехватил неудачную передачу и нанёс бросок. Юханссон с трудом с ним справился, но ничего не смог поделать с добиванием Александра Попова, который слёту отправил снаряд в сетку с нулевого угла. 41-летнего нападающего уже можно называть одним из главных героев серии, ведь он отметился победным голом в первой игре.

Пропустив, петербуржцы вынуждены были идти вперёд. Однако москвичи, согласившиеся действовать вторым номером, оборонялись надёжно и не оставляли свободного пространства в центральной зоне. Подопечным Ротенберга приходилось искать счастья с дальней дистанции или от бортов, и Федотов спокойно справлялся с такими угрозами. А вскоре ЦСКА заработал большинство, но реализовать его не сумел.

Во второй половине периода преимущество СКА стало ещё более ощутимым, а по итогам игрового отрезка хозяева в четыре раза превзошли соперника по количеству бросков в створ — 16:4.

Хоккеисты стремились насытить пятачок гостей, чтобы своевременно подставить клюшку и дезориентировать вратаря. Пару раз удалось организовать и неплохие выпады на скорости. Например, Данила Моисеев убежал практически один на один с голкипером, но не попал в створ.

Однако и коллектив Фёдорова отвечал опасными контратаками. В одном из эпизодов Степан Фальковский, лишь распластавшись на льду, перехватил опасную передачу. Если бы не белорусский защитник, москвичи могли вдвоём убежать на свидание с Юханссоном.

На стыке периодов усложнить жизнь своей команде решил Владислав Провольнев, получивший два удаления: сначала за подножку, а потом за задержку клюшкой. В этот момент у гостей, наверняка, появилось неприятное дежавю, ведь в предыдущем матче Андрей Кузьменко реализовал большинство и сравнял счёт сразу после перерыва. На этот раз московские армейцы достаточно спокойно отбились. Федотову пришлось вступить в игру лишь после броска Оскара Фантенберга прямо по центру.

Однако в полных составах хозяева всё же отличились, и вновь в центре внимания оказался Кузьменко. Получив шайбу за чужими воротами, он финтами ушёл от защитников и отдал великолепную передачу на Фальковского. А тот аккуратно отправил шайбу в дальнюю девятку и отметился третьим голом в плей-офф. Его ассистент набрал 13-е очко по системе «гол + пас» (7 + 6) и вырвался в лидеры гонки бомбардиров турнира.

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Пропустив, ЦСКА ненадолго отодвинул игру от своих ворот и провёл несколько хороших позиционных атак. В довершение всех бед петербуржцы на какое-то время лишились Игоря Ожиганова, который мужественно принял на голень мощный бросок и, хромая, отправился в раздевалку. Ротенберг остался с пятью защитниками.

Но вскоре СКА вновь прижал столичный коллектив к воротам и начал создавать один опасный момент за другим. До поры гостей выручал Федотов, совершавший невероятные сейвы. Например, в одном из эпизодов он успел за считанные мгновения переместиться в ближний угол и парировать выстрел Микко Лехтонена в упор. Не удалось буквально с метра переиграть вратаря и Моисееву.

Тем обиднее, что Иван в итоге пропустил крайне курьёзную шайбу чуть больше, чем за минуту до перерыва. Никита Гусев, увидев, что вратарь откатился от штанги, нанёс бросок с отрицательного угла, и шайба рикошетом от его амуниции оказалась в сетке. Причём результативную передачу отдал Ожиганов, вернувшийся на лёд незадолго до этого.

В том, что пробил Федотова именно Гусев, можно увидеть некую высшую справедливость, ведь нападающий проводил 500-й матч в КХЛ. В качестве подарка на юбилей ему удалось преподнести себе и команде важнейший гол.

В заключительном периоде гости вынуждены были идти вперёд. С возвращением на лёд они сразу обрушили шквал атак на ворота Юханссона. А вскоре наступил решающий отрезок встречи. Нарушения правил поочерёдно допустили Зыков и Захар Бардаков. ЦСКА на 98 секунд оказался в двойном большинстве. Такой возможностью необходимо было пользоваться, но москвичи не сумели отыграться. Причём нельзя сказать, что петербуржцы испытали огромные проблемы. Они спокойно оборонялись даже втроём. Мэту Робинсону и вовсе сломали клюшку, и ему пришлось доигрывать эпизод без неё.

После этого москвичи будто потеряли надежду. Они по инерции продолжали давить и наносили броски, но складывалось впечатление, что сами не верили в возможность камбэка. Да и стопроцентных моментов у них не было. Запомнился разве что опасный бросок в дальнюю девятку в исполнении Даррена Дица. Шайба пролетела в считанных миллиметрах от крестовины.

Но СКА был ближе к тому, чтобы увеличить разрыв в счёте. Коллективу Ротенберга также довелось поиграть в формате пять на три. Сначала две минуты заработал Сергей Плотников. Тут же Кузьменко упустил пару отличных шансов, попав в штангу и перекладину. А затем Артём Сергеев ударил клюшкой по лицу Эмиля Галимова. Москвичи остались втроём. Хозяева также не сумели реализовать двойное большинство.

На то, чтобы спастись, у гостей оставалось порядка трёх минут, но команда провела их не лучшим образом. Долгое время не получалось даже перехватить шайбу. Лишь за минуту до сирены Федотова поменял шестой полевой. За 40 секунд до конца матча Фёдоров взял тайм-аут. Не помогло и это. Финальная сирена зафиксировала первое поражение ЦСКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. СКА же сравнял счёт в серии и в хорошем настроении отправляется в Москву.