Игра в поддавки: как «Металлург» подарил два гола, но победил «Трактор» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

«Металлург» дома взял верх над «Трактором» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 3:2. Хозяева дважды позволяли сопернику выходить вперёд — в первом периоде заработали пару удалений подряд и пропустили при игре «три на пять», а во втором грубо ошиблись в собственной зоне. Но «Металлург» сумел отыграться, а затем и выйти вперёд. Автором победного гола стал форвард четвёртого звена Архип Неколенко, ранее ни разу не отличавшийся в розыгрыше Кубка Гагарина.

Если к армейскому дерби в рамках Западной конференции многие успели привыкнуть, то противостояние двух уральских команд на Востоке является крайне редким событием. За всю историю «Металлург» и «Трактор» ни разу не определяли имя финалиста Кубка Гагарина, да и в плей-офф КХЛ пересекались лишь однажды. В 2010 году они встретились в первом же раунде, но борьбы толком не получилось. «Магнитка» взяла верх со счётом 3:1 (тогда для выхода во вторую стадию хватало трёх побед) и проследовала в следующую стадию, где уступила будущему чемпиону — «Ак Барсу».

Однако на этот раз ожидать столь доминирующего выступления от одной из команд не приходилось. «Металлург» потратил очень много сил в серии с «Авангардом», да ещё и лишился трёх защитников. Помимо перенёсшего операцию Максима Пашнина, Илья Воробьёв не мог рассчитывать ещё на двух важнейших игроков обороны. В дуэли с «ястребами» травмы получили Артём Минулин и Алексей Маклюков, ценой собственного здоровья заблокировавший бросок Арсения Грицюка. И главный тренер не смог однозначно ответить на вопрос о сроках его возвращения в строй: «Вчера был у него в больнице, уже лучше. Он улыбался, мы поговорили. Дай Бог, всё будет хорошо, от этого исходим».

Без потерь не обошёлся и «Трактор» — правда, в атакующей линии. В заявку на стартовый матч финала Восточной конференции не попали ни Лукаш Седлак, ни Тему Пулккинен, пополнившие лазарет в ходе противостояния с «Салаватом Юлаевым». Финн получил повреждение в заключительной, шестой игре серии, а чех выбыл ещё раньше. Один из лучших бомбардиров «медведей» не появлялся на льду после того, как капитан уфимцев Григорий Панин нанёс ему тяжелейший удар в голову.

Тем не менее даже в отсутствие ряда звёзд матчи между «Металлургом» и «Трактором» представляли колоссальный интерес. И во многом потому, что между собой встречались коллективы-антиподы. Если магнитогорцы подходили к финалу Востока в статусе самой результативной команды плей-офф (3,9 гола в среднем за игру), то челябинцы — наименее пропускающей (1,6). И было крайне любопытно, что в итоге возобладает — яркая атака Воробьёва или выстроенная оборона Анвара Гатиятулина.

«Металлург» на правах хозяина очень активно смотрелся на старте. За первые десять минут хоккеисты шесть раз побеспокоили Романа Вилла и были близки к тому, чтобы открыть счёт, однако всё испортили два подряд удаления. Сначала Андрей Чибисов попал клюшкой сопернику по лицу и был наказан двойным малым штрафом, а спустя 1 минуту 37 секунд необязательный фол совершил Максим Карпов. Форвард оттолкнул оппонента в центре площадки и оставил своих партнёров втроём. «Трактор» таким подарком охотно воспользовался. Лоуренс Пилут набросил на ворота, а Виталий Кравцов подставил клюшку и оформил шестой гол в Кубке Гагарина.

Шайба гостей не вытекала из логики игры, поэтому и стала столь серьёзным ударом по психологии хозяев. Им потребовалось достаточно много времени, чтобы прийти в себя и вернуть инициативу. Но в концовке периода паритет всё же удалось восстановить. Как и Александр Попов накануне, Карпов был преисполнен желания реабилитироваться за ненужный фол и добился своего. Именно он затащил снаряд в чужую зону и отпасовал Николаю Голдобину. Передача получилась не самой удобной, но экс-форвард «Сан-Хосе» всё же сумел обработать её и выкатить под бросок Артёму Земчёнку. Защитник мощнейшим щелчком застал врасплох Вилла.

Второй период во многом напоминал предыдущий, с той лишь разницей, что превосходство «Металлурга» по броскам было ещё более ощутимым. В общей сложности они более чем в три раза чаще беспокоили голкипера противника (16:5), но вновь сами пропустили. Причём самым обидным образом — при попытке реализации большинства. Егор Яковлев, не глядя, отпасовал Брендану Лайпсику, но тот зазевался и не успел выехать из-за собственных ворот, вследствие чего первым на шайбе оказался Алексей Бывальцев. Нападающий «Трактора» эффектно объехал канадца, убрал Василия Кошечкина и вновь вывел челябинцев вперёд.

Команде Воробьёва не оставалось ничего, кроме как большими силами идти вперёд. Моменты у ворот Вилла возникали один за другим, но тот поймал кураж. Сначала он успел переместиться из одного угла в другой и не позволил Филиппу Майе реализовать большинство, а затем в очной дуэли разобрался с Карповым. Но если чешский голкипер под давлением действовал всё лучше и лучше, то его партнёры начали всё чаще грешить нарушениями. И если удаления Альберта Яруллина и Евгения Кулика можно назвать логичными — оба были заработаны в игровых ситуациях, а первый и вовсе исправил собственную ошибку и не дал сопернику выйти на рандеву с вратарём, то несдержанность Ника Бэйлена была абсолютно не к месту. За четыре секунды до сирены американец толкнул Лайпсика и был наказан за блокировку.

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Во втором периоде «Металлургу» не хватило времени воспользоваться численным преимуществом, но уже в дебюте второго они довершили начатое. И решающий бросок снова нанёс защитник. Алексей Потапов в падении пытался помешать Линусу Хультстрёму, но тем самым лишь самоустранился из эпизода. Швед легко объехал визави и уложил шайбу в девятку.

Воспрянувшие духом подопечные Воробьёва продолжили давить и уже шесть минут спустя впервые в матче вышли вперёд. И хотя на этот раз автором гола стал нападающий, его также нельзя назвать одной из главных опций магнитогорцев в атаке. До сегодняшнего дня Архип Неколенко 36 раз выходил на лёд в плей-офф КХЛ, но ни разу не поражал ворота противника. Однако с передачи Георгия Дронова не промахнулся. Ассистент капитана хозяев рванул в сольный проход и отдал пас форварду четвёртого звена, а тот бросил точно под перекладину.

«Трактор» сумел организовать подобие навала лишь в последние 150 секунд основного времени. Гатиятулин пошёл ва-банк и выпустил на лёд шестого полевого игрока. И это принесло свои плоды. Скучавший на протяжении большей части встречи Кошечкин трижды выручил партнёров, а когда и он был бессилен, на помощь пришёл Земчёнок. Шайба просочилась сквозь экипировку голкипера и уже катилась за линию, когда защитник чудом отбросил её в сторону. «Металлург» удержал минимальное преимущество и повёл в серии.