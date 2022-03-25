Крах «Динамо», три отменённых гола «Авангарда», победа ЦСКА в серии: чем запомнились матчи 1/4 финала КХЛ

ЦСКА отыгрался со счёта 0:3 в гостевом матче с «Динамо» и вышел в финал Западной конференции, а СКА в овертайме сломил сопротивление «Спартака» благодаря эффектному голу Андрея Кузьменко. В свою очередь, «Трактор» воспользовался удалением капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина и одержал разгромную победу с разницей в шесть шайб, а «Металлург» крупно обыграл «Авангард».

Доминирование ЦСКА

В преддверии четвёртого матча серии полуфинала Западной конференции «Динамо» находилось в отчаянном положении. Подопечные Алексея Кудашова хоть и в упорной борьбе, но уступили три раза подряд и оказались на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина. Причём каждая из прошедших встреч складывалась примерно по одному и тому же сценарию. На протяжении двух периодов соперники шли вровень, но в заключительном отрезке ЦСКА дожимал менее свежего оппонента. И это неудивительно. В первом раунде плей-офф бело-голубые провели на три игры больше конкурентов и поэтому находились не в самом лучшем физическом состоянии. И это не считая потери лидеров в лице Эрика О’Делла и Андре Петерссона.

Однако начало встречи на «ВТБ Арене» получилось нетипичным для данного противостояния. За первые десять минут хозяева трижды огорчили Ивана Федотова, а открыли счёт уже на 34-й секунде. Во всех трёх голах непосредственное участие принял лучший бомбардир «Динамо» Вячеслав Войнов. В первом случае он устроил рейд к воротам противника и помог отличиться Оскару Линдбергу, затем ассистировал Станиславу Галиеву, а после поучаствовал в реализации большинства. Вадим Шипачёв буквально затолкал шайбу в сетку и достиг отметки в 300 очков в составе бело-голубых.

Казалось, что подопечные Кудашова не упустят такое преимущество. Но уже в концовке первой двадцатиминутки они позволили армейцам сократить отставание, а перед заключительной гандикап стал минимальным. Андрей Светлаков забросил в равных составах, а Михаил Григоренко в очередной раз наказал «Динамо» за несдержанность.

В третьем периоде «Динамо» по традиции развалилось. Павел Карнаухов и Сергей Плотников вывели ЦСКА вперёд, после чего у динамовцев окончательно сдали нервы. В концовке они заработали ещё шесть минут штрафа и успели поиграть втроём против пятерых соперников, что ожидаемо завершилось нелучшим образом. Вице-чемпионы Кубка Гагарина дважды забросили в неравных составах и установили итоговый счёт — 6:3.

«Динамо» всухую проиграло ЦСКА в серии и девятый год подряд не смогло пробиться в финал конференции. И не исключено, что после очередного провала оно останется не только без главного тренера, но и без многолетнего стража ворот. Кудашов не смог ответить на вопрос, останется ли у руля бело-голубых, а Александр Ерёменко заявил, что, скорее всего, завершит карьеру. В этом случае 41-летний голкипер остановится на отметке в 299 побед в составе бело-голубых.

«Хочется поблагодарить болельщиков, на протяжении многих лет я отдал «Динамо»… Думал, что справлюсь… Наверное, наступил тот период, когда пора. Пора — я всегда перед собой ставил максимальные задачи, несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь. Где-то не хватает чего-то, но было огромное желание играть в плей-офф, я выжимал из себя максимум. Наверное, скорее всего, я закончу», — цитирует Ерёменко «Чемпионат».

Успешная серия СКА

Подопечные Романа Ротенберга хоть и имеют в пассиве одно поражение в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, но уже в ближайшее время могут в шестой раз подряд завоевать путёвку в финал конференции. После фиаско в стартовом матче серии со «Спартаком» они взяли верх три раза подряд, причём выигрывали исключительно со счётом 2:1. В отличие от предыдущих, в этот раз основное время завершилось вничью, а победитель определился в овертайме.

На правах хозяев «Спартак» действовал активнее и в первом периоде почти вдвое перебросал СКА (11:6), но в самом начале второго оказался в роли догоняющего. Даниле Моисееву не удалось завершить броском сольный проход к воротам соперника, но 23-летний форвард не растерялся. Передача пошла на открывшегося неподалёку от синей линии Никиту Гусева, который мощным щелчком отправил «снаряд» в сетку. Это позволило одному из лидеров петербуржцев набрать девятое очко по системе «гол + пас» и прервать сухую серию из трёх матчей.

СКА вполне мог обойтись и без дополнительного времени, но за минуту до окончания основного «Спартак» всё же заставил капитулировать Ларса Юханссона. Борис Миронов пошёл ва-банк и выпустил шестого полевого игрока, за что был вознаграждён. Йори Лехтеря пропихнул шайбу мимо шведского голкипера и перевёл игру в овертайм. Однако там своё веское слово сказал ещё один лидер гостей. Андрей Кузьменко перехитрил защитника москвичей Тима Хеда, выкатился из-за ворот и с неудобной руки бросил точно в дальний угол. Форвард армейцев оформил шестой гол в розыгрыше Кубка Гагарина и вышел на первое место как в гонке снайперов, так и бомбардиров. В первом случае он делит лидерство со Станиславом Галиевым, во втором — с Томашем Гикой.

Разгром «Салавата»

Упрочить преимущество в серии могли и подопечные Томи Лямся, однако четвёртый матч серии с «Трактором» сразу пошёл не по сценарию хозяев. Уже на 46-й секунде форвард гостей Гика воспользовался грубейшей ошибкой Шакира Мухамадуллина и играючи разобрался с голкипером, а 15 минут спустя оформил дубль. Забегая вперёд, скажем: в итоге чех записал на свой счёт три результативных балла и сделал самому себе отличный подарок на день рождения. Накануне ему исполнилось 29 лет.

Ключевой эпизод встречи произошёл на 27-й минуте. К этому моменту команды успели обменяться точными бросками, а среди фанатов «Салавата Юлаева» забрезжила надежда на камбэк. Но её быстро «похоронил» Григорий Панин, который нанёс тяжелейший удар в голову нападающему Лукашу Седлаку в середине площадки. В результате чех не смог продолжить матч и покинул лёд на носилках, а капитан уфимцев получил не только «5 + 20», но и несколько увесистых тумаков от Ника Бэйлена.

За неоправданную грубость Панина «Салават» был наказан дважды. Сначала он пропустил при игре четыре на четыре, затем в меньшинстве, а впоследствии окончательно «поплыл». В общей сложности «Трактор» семь раз поразил ворота противника, а Виталий Кравцов сравнялся с Гикой, впервые в карьере набрав три очка в одном матче розыгрыша Кубка Гагарина.

«Трактор» восстановил паритет в серии и вполне может считаться фаворитом в преддверии следующей встречи. Подопечные Анвара Гатиятулина проведут её на домашней площадке, а гостям не поможет Панин. За фол против Седлака Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал капитан «Салавата Юлаева» на три матча и оштрафовал.

Капитуляция «Авангарда»

Если исходить из итогового результата, противостояние в Балашихе также получилось односторонним. Уже к середине первого периода «Металлург» трижды огорчил Шимона Грубеца, а интервал между первой и третьей шайбами составил всего 3 минуты 54 секунды. Главный тренер хозяев Боб Хартли был вынужден отреагировать и заменил чешского голкипера на Василия Демченко. Перестановка сработала. Россиянин смотрелся довольно уверенно и впоследствии пропустил лишь однажды. В середине второй двадцатиминутки его «прошил» Джош Карри.

К этому моменту «Авангард» успел трижды поразить ворота Василия Кошечкина, но на табло горела лишь фамилия Арсения Грицюка. Тот в стиле Александра Овечкина расположился в круге вбрасывания (правда, противоположном) и в касание бросил в ближний угол. Вратарь успел среагировать и даже коснулся шайбы, но та предательски отскочила от груди в сетку.

Что касается двух других голов, то оба были отменены после видеопросмотра, с чем ожидаемо не согласился Хартли. Сначала судьи не засчитали шайбу всё того же Грицюка из-за офсайда, затем углядели блокировку вратаря в моменте с точным броском Николая Прохоркина. «Авангарду» нечего было терять, вследствие чего наставник принял решение снять вратаря ещё за девять минут до окончания матча. Но им не удалось добиться ничего, за исключением ещё одного аннулированного взятия ворот — и снова из-за положения вне игры. На этот раз пострадал действующий обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Сергей Толчинский.

Менее чем за шесть минут до сирены Денис Зернов забросил в пустые в ворота и установил окончательный счёт — 5:1. И хозяева восприняли это чересчур эмоционально. Концовка встречи была омрачена массовой стычкой, в результате чего сразу семеро хоккеистов отправились на скамейку штрафников. Однако это не помешало «Металлургу» взять верх и выровнять положение в серии.