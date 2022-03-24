Александр Медведев: серия СКА — «Спартак» проходит без явного преимущества одной из команд

Член совета директоров петербургского СКА Александр Медведев высказался о серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Спартаком».

«Если посмотреть историю, то во втором раунде такое доминирование редко бывает. Кроме того, «Спартак» два месяца не играл, мог готовиться, изучать СКА. На помощь тренерам московской команды пришёл и штаб сборной. Поэтому игры упорные, и это отражает то, что простых побед не бывает», — цитирует ТАСС Медведева.

СКА обыгрывает «Спартак» со счётом 2:1. Следующий матч серии, которая играется до четырёх побед, состоится в Москве 24 марта.

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что серия между «Спартаком» и СКА в Кубке Гагарина быстро не закончится.

Ранее сообщалось, что ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ.