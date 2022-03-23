ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ

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В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА обыграл столичное «Динамо».
ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ
  • © РИА Новости / Ярослав Неелов

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва завершилась со счётом 6:3 в пользу армейцев.

По ходу матча ЦСКА уступал «Динамо» со счётом 3:0, но сумел отыграться и победить во встрече.

Таким образом, счёт в серии — 4:0 в пользу армейского клуба. Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, а ЦСКА вышел в полуфинал.

Ранее «Трактор» разгромил «Салават» — 7:1 и сравнял счёт в серии.

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