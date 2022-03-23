«Трактор» разгромил «Салават» — 7:1 и сравнял счёт в серии
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Встреча в столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
В составе победителей забитыми голами отметились дважды Томаш Гика, Ник Бейлен, Сергей Телегин, Виталий Кравцов, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин. Единственную шайбу за «Салават» забил Алексей Пустозёров.
Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии 2-2. Следующая встреча пройдёт 25 марта в Челябинске.
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