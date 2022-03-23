«Трактор» разгромил «Салават» — 7:1 и сравнял счёт в серии

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В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор».
«Трактор» разгромил «Салават» — 7:1 и сравнял счёт в серии
  • © официальный сайт ХК "Трактор"

Встреча в столице республики Башкортостан на стадионе «Уфа-Арена» завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

В составе победителей забитыми голами отметились дважды Томаш Гика, Ник Бейлен, Сергей Телегин, Виталий Кравцов, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин. Единственную шайбу за «Салават» забил Алексей Пустозёров.

Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии 2-2. Следующая встреча пройдёт 25 марта в Челябинске.

Ранее Жамнов заявил, что серия между «Спартаком» и СКА в Кубке Гагарина быстро не закончится.

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