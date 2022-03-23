Жамнов считает, что серия между «Спартаком» и СКА в Кубке Гагарина быстро не закончится

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов считает, что серия 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина между петербургским СКА и московским «Спартаком» не закончится быстро.

«Серия, думаю, не закончится быстро, и «Спартак» в следующем матче должен сыграть намного лучше, если сделает правильные выводы», — цитирует ТАСС Жамнова.

По его мнению, красно-белые делают всё для того, чтобы у команды из Санкт-Петербурга не было подавляющего преимущества. Жамнов добавил, что «Спартак» старается играть плотно против лидеров СКА, и это пока даёт свои плоды.

«Если говорить про вчерашний матч, «Спартак» плохо провёл второй период, что сказалось на конечном результате», — заключил он.

СКА ведёт в серии, которая играется до четырёх побед, со счётом 2:1. Команда Романа Ротенберга 22 марта одержала победу над красно-белыми в Москве (2:1). Следующий матч пройдёт в столице 24 марта.

Ранее сообщалось, что «Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ.