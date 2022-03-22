«Металлург» одержал первую победу в серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург».

Встреча в Балашихе на стадионе «Арена Балашиха» имени Юрия Ляпкина завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей голами отметились трижды Николай Голдобин и по одному разу Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. За «Авангард» шайбы забили Корбан Найт и Никита Сошников.

Таким образом, «Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание — 1-2.

Ранее гендиректор «Салавата Юлаева» заявил, что победа команды в Кубке Гагарина будет большим успехом.