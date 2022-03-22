Гендиректор «Салавата Юлаева»: победа команды в Кубке Гагарина будет большим успехом

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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал шансы хоккейного клуба на победу в Кубке Гагарина 2022 года.
Гендиректор «Салавата Юлаева»: победа команды в Кубке Гагарина будет большим успехом
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Если «Салават» выиграет кубок, то это будет большим успехом. Для нас это будет небольшим чудом. Каждый игрок, сотрудник клуба верит в это чудо. Невозможного нет», — цитирует Баширова Gorobzor.

Напомним, что уфимский клуб одержал победу над челябинским «Трактором» (3:1) в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Следующий матч между командами состоится 23 марта в Уфе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ.

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