Гол Панкратова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА в столичном дерби обыграл «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Панкратова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Армейцев на 26-й минуте вывел вперёд Владислав Провольнев, на 36-й Михаил Фисенко сравнял счёт, а на 54-й Семён Панкратов забросил победную для красно-синих шайбу.

Таким образом, ЦСКА укрепил своё преимущество в серии — 3:0. Следующий матч между командами состоится 23 марта в Москве. 

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» повёл в серии плей-офф КХЛ с «Трактором».

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