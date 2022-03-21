Гол Панкратова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в столичном дерби обыграл «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Армейцев на 26-й минуте вывел вперёд Владислав Провольнев, на 36-й Михаил Фисенко сравнял счёт, а на 54-й Семён Панкратов забросил победную для красно-синих шайбу.

Таким образом, ЦСКА укрепил своё преимущество в серии — 3:0. Следующий матч между командами состоится 23 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» повёл в серии плей-офф КХЛ с «Трактором».