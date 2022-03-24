Крикунов: у хоккеистов «Динамо» не хватило силёнок в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
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- © Daniel Felipe Kutepov
«У хоккеистов «Динамо» не хватило силёнок. У них была тяжёлая семиматчевая серия с «Северсталью», они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только восьмой, у них была пауза на отдых», — цитирует Крикунова «Чемпионат».
По его мнению, армейский клуб лучше подготовился к четвертьфинальной серии, особенно в плане физического состояния хоккеистов.
Напомним, что ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ. Серия завершилась со счётом 4:0 в пользу армейской команды.
Ранее сообщалось, что «Трактор» разгромил «Салават» (7:1) и сравнял счёт в серии.