Крикунов: у хоккеистов «Динамо» не хватило силёнок в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о поражении московского «Динамо» в серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от столичного ЦСКА.
Крикунов: у хоккеистов «Динамо» не хватило силёнок в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«У хоккеистов «Динамо» не хватило силёнок. У них была тяжёлая семиматчевая серия с «Северсталью», они проводили свой 11-й матч, а ЦСКА только восьмой, у них была пауза на отдых», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

По его мнению, армейский клуб лучше подготовился к четвертьфинальной серии, особенно в плане физического состояния хоккеистов.

Напомним, что ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ. Серия завершилась со счётом 4:0 в пользу армейской команды.

Ранее сообщалось, что «Трактор» разгромил «Салават» (7:1) и сравнял счёт в серии.

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