Сейвы Юханссона, хет-трик Голдобина и ошибка Ерёменко: СКА и ЦСКА приблизились к выходу в полуфинал Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются матчи плей-офф. СКА после разгромного поражения в первой игре серии со «Спартаком» одержал две победы с одинаковым счётом 2:1. «Металлург» возродил интригу в противостоянии с «Авангардом», взяв верх на выезде благодаря хет-трику Николая Голдобина. ЦСКА в третий раз оказался сильнее «Динамо», причём грубую ошибку в эпизоде с решающей шайбой допустил опытный вратарь бело-голубых Александр Ерёменко. А оставшийся без легионеров «Салават Юлаев» на своём льду не оставил шансов «Трактору».

Две победы СКА над «Спартаком»

Учинённый «Спартаком» разгром СКА в стартовом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина стал пока главной сенсацией нынешнего плей-офф. После крупного домашнего поражения со счётом 1:6 петербуржцы во втором матче просто не имели права не выиграть. Более того, они жаждали взять убедительный реванш.

Но сделать этого не вышло. Москвичи и во второй встрече смотрелись не хуже превосходящего их в классе оппонента. Они, хотя и действовали от обороны, регулярно убегали в фирменные скоростные атаки. Хозяева же продолжили оказывать гостям посильную помощь, совершая грубейшие ошибки. Например, в воскресенье подопечные Романа Ротенберга запутались при смене и позволили Йори Лехтеря и Александру Хохлачёву убежать к воротам Ларса Юханссона. Россиянин спокойно поразил пустой створ.

СКА с огромным трудом всё же оказался сильнее. В первом периоде счёт открыл Александр Волков, а на 49-й минуте победную шайбу благодаря рикошету забросил Игорь Ожиганов. В концовке фавориту в полном составе пришлось оборонять минимальное преимущество. Местные болельщики ждали от них явно не такого хоккея.

С аналогичным счётом завершилась и первая встреча в Москве. Можно сказать, что в этот раз СКА одержал важнейшую выездную победу на классе, благодаря которой вышел вперёд в серии. В первом периоде ближе к голу были хозяева, но выше всяких похвал действовал Юханссон. Если в стартовой игре он допустил немало ошибок, то в столице неоднократно выручал партнёров и пропустил лишь раз.

Во второй 20-минутке петербуржцам вдобавок улыбнулась удача. Дважды им на руку играли удачные отскоки на чужом пятаке. Сначала подобным образом открыл счёт Антон Бурдасов, а затем рикошет от соперника помог Игорю Ожиганову реализовать большинство. А вот гол Микко Лехтонена судьи после долгого просмотра повтора отменили, посчитав, что Владислав Цицюра мешал Оскару Данску во вратарской площади.

После перерыва уже красно-белые реализовали численное преимущество — Андрей Локтионов сократил отставание до минимума. Казалось, подопечных Ротенберга ждёт тяжелейшая концовка, но на деле они умело успокоили ход игры и не позволили соперникам устроить финальный штурм. Не помогла даже замена Данска на шестого полевого.

Месть «Металлурга» за домашний разгром

С унизительного поражения начал полуфинальную серию Восточной конференции и «Металлург», который уступил действующему чемпиону «Авангарду» — 1:8. В отличие от СКА взять реванш во втором матче магнитогорцы не сумели, но, по крайней мере, они устроили шоу для болельщиков — команды забросили 12 шайб (5:7).

Небольшая разница в счёте не должна вводить в заблуждение, ведь омичи практически сняли все вопросы об исходе противостояния ещё в первом игровом отрезке. Им снова удалось забросить четыре шайбы в стартовом периоде, а сразу после перерыва Кирилл Семёнов довёл дело до разгрома — 5:1. В этот момент коллектив Боба Хартли расслабился и позволил сопернику возродить интригу. Менее 15 минут хватило оформившему дубль Никите Коростелёву, Брендану Лайпсику и Максиму Карпову, чтобы сократить отставание до минимума. Более того, незадолго до перерыва гостей спасла перекладина.

Однако в заключительном периоде омичи грамотно закрылись в обороне и ничего не позволили сделать сопернику. А за 33 секунды до финальной сирены Арсений Грицюк поразил пустой створ и поставил точку в матче. Молодой нападающий, как и Коростелёв, в этот вечер отличился дважды.

Казалось, после такого неудачного начала серии шансов у «Магнитки» на выезде нет тем более. Однако подопечные Ильи Воробьёва разозлились, сумели обыграть действующего чемпиона (5:2) и возродить интригу. Не смутила гостей даже шайба Корбана Найта за 62 секунды до первого перерыва.

Главным героем в составе команды стал нападающий Николай Голдобин. До встречи в Балашихе он отметился всего одним голом в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Однако во вторник ему удалось оформить хет-трик. Причём форвард поражал чужие ворота красиво. Сначала он сравнял счёт великолепным броском в дальнюю девятку, а в самом начале третьего периода вновь продемонстрировал свой мощный щелчок, реализовав большинство.

Наконец, в концовке противостояния Голдобин заблокировал бросок Николая Прохоркина, убежал на рандеву с Шимоном Грубецом и переиграл его. А вот Прохоркин, напротив, сильно подвёл омичей. На стыке второго и третьего периодов он заработал четыре минуты штрафа, и соперники дважды отличились в большинстве.

Превосходство ЦСКА над «Динамо»

Перед началом противостояния ЦСКА и «Динамо» мало кто из болельщиков мог предположить, что одна из команд будет вести в серии 3:0. Большинство ждало яркой бескомпромиссной борьбы в каждом матче. Ожидания не были обмануты, но армейцы продемонстрировали, что сейчас превосходят оппонентов и в нужный момент неизменно доводят дело до победы.

Не стала исключением и третья встреча. Подопечные Сергея Фёдорова по традиции мощно провели стартовый период, но впервые в текущем плей-офф не сумели забить. Однако сразу после перерыва это недоразумение исправил Владислав Провольнев. Поведя в счёте, красно-синие сбавили обороты и позволили сопернику вернуться в игру. В результате «Динамо» устроило настоящий штурм и во второй 20-минутке по количеству бросков превзошло гостей почти в четыре раза (19:5). А потому гол Михаила Фисенко получился абсолютно заслуженным.

Но в заключительном периоде обладатель Кубка Гагарина-2019 вновь проявил инстинкт убийцы. Причём решающую шайбу забросил экс-динамовец Семён Панкратов. В серии с «Локомотивом» он чужие ворота не поражал, зато в матчах с бывшей командой отличился уже дважды. В эпизоде с голом в третьем матче ошибку допустил опытнейший Александр Ерёменко, неудачно отбросивший шайбу прямо на клюшку Виталию Абрамову.

Неожиданный успех «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» больше всех пострадал от массового исхода легионеров из России. Ещё перед вторым матчем первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью» команду покинули все иностранные хоккеисты. Остался на своём посту лишь главный тренер из Финляндии Томи Лямся, который вынужден был оперативно ввести в состав целый ряд молодых россиян.

Казалось, после вынужденных изменений сезон для коллектива из Уфы закончится стремительно. Однако пока он проявляет себя наилучшим образом. Сначала удалось без особого труда пройти новосибирцев со счётом 4:1, а затем и выйти вперёд в серии с «Трактором». В Челябинске соперники обменялись победами, а дома «Салават» взял верх — 3:1.

И главное, хозяева победили абсолютно заслуженно. Из субботнего поражения были сделаны правильные выводы. Башкортостанцы на протяжении большей части игры владели инициативой и вполне могли добиться крупного успеха, если бы не 30 сейвов Романа Вилла. Однако на 11-й минуте и он не сумел отреагировать на мощный бросок Глеба Кузьмина под перекладину.

После перерыва преимущество уфимцев удвоил Виктор Тихонов. Парадоксальным образом гостям удалось отличиться только в меньшинстве, когда к чужим воротам убежал Томаш Гика. А в концовке пустой створ поразил Николай Кулёмин. Неплохо проявили себя и молодые хоккеисты Алексей Пустозёров, Глеб Кузьмин, Артём Пименов и Данил Алалыкин, которых Лямся после финальной сирены отметил отдельно.