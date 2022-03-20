«Авангард» обыграл «Металлург» в матче с 12 шайбами в плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась в пользу гостей со счётом 7:5.

В составе «ястребов» дубль оформил Арсений Грицюк, также по одной шайбе забросили Владимир Брюквин, Павел Дедунов, Дамир Шарипзянов, Кирилл Семёнов и Алексей Береглазов. У хозяев двумя голами отметился Никита Коростелёв, ещё забили Джон Карри, Брендан Лайпсик и Максим Карпов.

Таким образом, «Авангард» увеличил своё преимущество в серии — 2:0. Третий матч между командами состоится 22 марта в Балашихе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА одержал вторую победу над «Динамо» в серии плей-офф КХЛ.