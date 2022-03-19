ЦСКА одержал вторую победу над «Динамо» в серии плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА взял верх в столичном дерби над «Динамо» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одержал вторую победу над «Динамо» в серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 4:2.

В составе армейцев шайбы забросили Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. Бело-голубые ответили голами Станислава Галиева и Артёма Фёдорова.

Таким образом, подопечные Сергея Фёдорова укрепили своё преимущество в серии — 2:0. Третий матч между командами состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ.

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