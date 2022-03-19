ЦСКА одержал вторую победу над «Динамо» в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 4:2.
В составе армейцев шайбы забросили Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Александр Попов. Бело-голубые ответили голами Станислава Галиева и Артёма Фёдорова.
Таким образом, подопечные Сергея Фёдорова укрепили своё преимущество в серии — 2:0. Третий матч между командами состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии второго раунда плей-офф КХЛ.