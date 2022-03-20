СКА одолел «Спартак» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В составе армейцев отличились Александр Волков на девятой минуте и Игорь Ожиганов на 49-й. У гостей единственную шайбу забросил Александр Хохлачёв (29').

Таким образом, счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий матч между командами состоится 22 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» в матче с 12 шайбами в плей-офф КХЛ.