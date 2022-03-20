СКА одолел «Спартак» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.
В составе армейцев отличились Александр Волков на девятой минуте и Игорь Ожиганов на 49-й. У гостей единственную шайбу забросил Александр Хохлачёв (29').
Таким образом, счёт в серии стал равным — 1:1. Следующий матч между командами состоится 22 марта в Москве.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Металлург» в матче с 12 шайбами в плей-офф КХЛ.