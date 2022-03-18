«Спартак» обыграл СКА в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» в гостях переиграл петербургский СКА в первом матче четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 6:1 в пользу красно-белых.

В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Савиков (6-я минута), Иван Дроздов (17-я), Андрей Локтионов (20-я), Александр Хохлачёв (29-я), Сергей Широков (58-я), Александр Никишкин (60-я). У СКА отличился Степан Фальковский (28-я).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1:0 в пользу красно-белых.

Следующий матч пройдёт 20 февраля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Авангард» разгромил «Металлург» в первой игре 1/4 финала Кубка Гагарина.