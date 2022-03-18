«Авангард» разгромил «Металлург» в первой игре 1/4 финала Кубка Гагарина

Омский «Авангард» в гостях нанёс разгромное поражение магнитогорскому «Металлургу» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 8:1 в пользу команды из Сибири.

В составе «Авангарда» дубли оформили Дамир Шарипзянов (6-я и 33-я минуты) и Николай Прохоркин (15-я, 39-я). Также шайбы забросили Иван Телегин (2-я), Наиль Якупов (13-я), Кирилл Семёнов (24-я) и Тимофей Давыдов (46-я). У «Металлурга» отличился Брендэн Лайпсик (23-я).

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.