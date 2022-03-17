ЦСКА обыграл «Динамо» в первом мачте 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА нанёс поражение столичному «Динамо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла на льду «ЦСКА-Арены», завершилась со счётом 3:2 в пользу армейской команды.

В составе ЦСКА шайбы забросили Константин Окулов (14-я минута), Семён Панкратов (43-я), Антон Слепышев (50-я). У «Динамо» отличились Богдан Якимов (33-я), Вадим Шипачёв (60-я).

Счёт в серии стал 1:0 в пользу армейского клуба.

Второй матч серии, которая играется до четырёх побед, пройдёт 19 марта.

Ранее сообщалось, что «Трактор» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.