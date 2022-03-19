Унижение СКА и «Металлурга» и две победы ЦСКА над «Динамо»: как стартовал второй раунд Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начался второй раунд плей-офф. «Авангард» и «Спартак» неожиданно стартовали с разгромных выездных побед. Омичи отправили восемь шайб в ворота «Металлурга», а красно-белые шесть раз огорчили СКА. В свою очередь, «Трактор» и «Салават Юлаев» обменялись победами в Челябинске, а ЦСКА в борьбе дважды взял верх над «Динамо» в столичном дерби.

Роковой фол Карри

Четвертьфинальная стадия Кубка Гагарина уже подарила болельщикам два неожиданных разгрома. Действующий чемпион турнира — «Авангард» — на выезде не оставил ни малейшего шанса «Металлургу» (8:1). От этого противостояния ждали равной и напряжённой борьбы, тем более что омичи по ходу серии с «Ак Барсом» лишились нескольких ведущих легионеров и остались с пятью защитниками.

Однако всю игру хозяевам сломал эпизод в самом начале. Уже на 11-й секунде матча Джош Карри неаккуратно атаковал Дамира Шарипзянова в середине площадки, ударив его локтем в голову. Судьи взяли небольшую паузу и, посмотрев повтор, выписали канадцу удаление «5 + 20».

Гости мгновенно реализовали большинство — счёт открыл Иван Телегин. А вскоре не получивший серьёзных травм Шарипзянов в формате «четыре на четыре» удвоил преимущество команды. После этого подопечные Ильи Воробьёва посыпались и до перерыва пропустили ещё дважды, а тренерский штаб произвёл замену вратаря и бросил в бой Ивана Налимова вместо Василия Кошечкина.

Во втором периоде Брендану Лайпсику удалось сократить отставание, но в дальнейшем забивал только «Авангард». Дубли оформили Шарипзянов и Николай Прохоркин, а словацкий нападающий Петер Цегларик отдал четыре результативные передачи. Точку в противостоянии поставил 19-летний защитник Тимофей Давыдов, для которого этот гол стал дебютным в КХЛ. Для омичей же данная победа — самая крупная в истории плей-офф чемпионатов России, в том время как магнитогорский клуб потерпел самое крупное поражение.

Невероятные сейвы Данска

Но куда больше удивил выездной разгром СКА «Спартаком», ведь перед стартом серии петербуржцев заслуженно признавали её явными фаворитами. И дело не только в превосходстве в классе, но и в отсутствии у москвичей игровой практики. В последний раз они выходили на лёд в боевом режиме ещё в начале января, а четвертьфинал Западной конференции пропустили из-за снятия «Йокерита», тогда как соперник в четырёх матчах разобрался с минским «Динамо».

Но в пятницу коллектив Романа Ротенберга предстал бледной тенью самого себя и уступил гостям в первую очередь в желании. Складывалось ощущение, будто хозяева рассчитывали, что победа сама придёт к ним в руки. Красно-белые же вышли на лёд с невероятным настроем и сражались до конца в каждом эпизоде.

Такие эмоции уже на шестой минуте помогли открыть счёт Егору Савикову. Молодой воспитанник клуба спокойно протащил шайбу через всю площадку и нанёс сильный бросок. Ларс Юханссон даже не среагировал. Расхлябанность петербуржцев проявилась и в эпизоде с голом Ивана Дроздова в меньшинстве, когда защитник в чужой зоне спокойно продавил двоих оппонентов и отправил шайбу в створ. А незадолго до перерыва отличиться удалось и Андрею Локтионову, после чего Юханссон уступил место на последнем рубеже Александру Самонову.

Во втором периоде Степану Фальковскому удалось сократить отставание, но Александр Хохлачёв тут же реализовал отложенный штраф. Да и хорош, в отличие от своего соотечественника, был швед Оскар Данск, совершивший 24 сейва. Ротенберг в концовке решил рискнуть и снять вратаря, но лишь позволил москвичам довести дело до разгрома. Пустой створ поразили Сергей Широков и Александр Никишин.

Ассистентский хет-трик Гика

«Трактор» взял реванш у «Салавата Юлаева» за поражение с минимальным счётом в первом матче серии и снял своеобразное «проклятие». В прошлом розыгрыше команде не удавалось даже поразить ворота уфимской команды в домашних стенах в Кубке Гагарина.

Однако в субботу, 19 марта, подопечные Анвара Гатиятулина со стартовой сирены продемонстрировали огромное желание прервать неудачную серию. Они стремились регулярно нагружать Александра Шарыченкова бросками от синей линии, а также искали шансы на пятаке. А вот гости свои моменты не реализовали. Например, в первом периоде они не воспользовались двумя удалениями. Ещё в паре эпизодов хозяев выручил Роман Вилл.

Зато челябинцы после перерыва идеально отнеслись к собственному большинству и менее чем за минуту дважды наказали соперника в неравных составах. Отличились Алексей Бывальцев и Виталий Кравцов. Правда, в концовке 20-минутки Динар Хафизуллин возродил интригу, также отличившись в большинстве.

В заключительном периоде «Трактору» пришлось непросто, но коллектив выдержал давление гостей, а в концовке поставил точку. Сначала Лукаш Седлак воспользовался грубейшей ошибкой защитника и реализовал выход один на один, а затем Никита Тертышный поразил пустые ворота. Также в составе победителей следует отметить чешского форварда Томаша Гику, оформившего ассистентский хет-трик.

Невнятная игра Шипачёва и Войнова

С большим интересом болельщики ждали и московского дерби ЦСКА — «Динамо» в полуфинале Западной конференции. Однако пока армейцы наглядно демонстрируют, что лучше готовы к борьбе на таком уровне, как физически, так и ментально. Обе их победы на старте серии можно назвать абсолютно заслуженными.

Подопечные Сергея Фёдорова не были на голову сильнее соперника, но в нужный момент добавляли и добивались успеха. Например, им крайне важно было обеспечить себе преимущество в стартовом периоде, и в обеих встречах это удавалось. В первой игре обладателя Кубка Гагарина-2019 вывел вперёд Константин Окулов. Во второй отличились Виталий Абрамов и Михаил Григоренко.

И в четверг, и в субботу бело-голубые, к их чести, находили в себе силы прибавить после перерыва, но ЦСКА не позволял оппоненту по-настоящему вернуться в игру и быстро отвечал на его шайбы своими результативными действиями. Показательный момент произошёл во втором матче, когда на гол Артёма Фёдорова спустя всего 24 секунды ответил Владислав Каменев.

А в заключительной 20-минутке красно-синие оба раза дожимали «Динамо», показывая наличие чемпионского характера. Так, во втором матче не успели коллективы вернуться на площадку, как Александр Попов отметился броском с нулевого угла и фактически поставил точку в противостоянии. После этого фаворит спокойно «засушил» игру и ничего не позволил создать сопернику. То же произошло в первой игре серии, только там в концовке гости, сняв вратаря, сократили отставание до минимума — 2:3.

Что касается бело-голубых, то не лучшим образом пока проявляют себя лидеры. Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, лидирующие в гонке бомбардиров Кубка Гагарина вместе с Андреем Кузьменко из СКА, на двоих набрали всего один балл по системе «гол + пас» в играх с московскими армейцами. Не всегда выручает и основной вратарь Иван Бочаров. Неслучайно во второй игре Алексей Кудашов заменил его на опытнейшего Александра Еремёнко.

Так или иначе, впереди у «Динамо» домашние встречи серии, есть ещё шансы прибавить и совершить камбэк. Однако после двух поражений подряд не совсем понятно, за счёт чего команда может обыграть ЦСКА.