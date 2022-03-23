Ерёменко: скорее всего, я закончу спортивную карьеру

Голкипер московского «Динамо» Александр Еремёнко сообщил о желании завершить карьеру после четвёртого матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (3:6).

«Наверное, наступил тот период, когда пора. Всегда перед собой ставил максимальные задачи несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь, где-то не хватает что-то, но желание огромное было сыграть в плей-офф, я выжимал из себя максимум. Скорее всего, я закончу карьеру», — заявил на послематчевой пресс-конференции Ерёменко.

Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, а ЦСКА вышел в полуфинал. Армейский клуб победил в серии со счётом 4-0. По ходу четвёртого матча ЦСКА уступал «Динамо» со счётом 0:3, но сумел отыграться и выиграть во встрече (6:3).

Ранее «Трактор» разгромил «Салават» — 7:1 и сравнял счёт в серии.