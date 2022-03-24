Гол Кузьменко в овертайме принёс СКА третью победу над «Спартаком» в серии плей-офф КХЛ

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Петербургский СКА в овертайме взял верх над московским «Спартаком» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол Кузьменко в овертайме принёс СКА третью победу над «Спартаком» в серии плей-офф КХЛ
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

В начале первого периода Никита Гусев вывел армейцев вперёд (21'), а в концовке основного времени Йори Лехтеря забросил ответную шайбу и перевёл игру в овертайм (60'). Однако победу отпраздновали всё же гости — решающим голом отметился Андрей Кузьменко (73').

Таким образом, СКА укрепил преимущество в серии — 3:1. Пятый матч между командами состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что «Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

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