«Металлург» разгромил «Авангард» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.
В составе «магнитки» дубль оформил Денис Зернов, а также по разу отличились Филипп Майе, Брендан Лайпсик и Джош Карри. Особенно подопечным Ильи Воробьёва удался стартовый отрезок первого периода, когда за 11 минут 20 секунд ворота соперника были поражены трижды. У «ястребов» единственную шайбу забросил Арсений Грицюк.
Таким образом, «Металлург» восстановил равенство в серии — 2:2. Пятый матч между командами состоится 26 марта в Магнитогорске.
Ранее сообщалось, что ЦСКА отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ.