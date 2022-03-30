Защитника «Металлурга» Маклюкова после попадания шайбы в лицо унесли со льда на носилках

Магнитогорский «Металлург» на своём льду нанёс поражение омскому «Авангарду» в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 47-й минуте игры Арсений Грицюк после броска по воротам попал в лицо Алексею Маклюкову шайбой. Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках, у него шла кровь.

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:0. «Металлург» пробился в полуфинал Кубка Гагарина. За выход в финал команда Ильи Воробьёва поборется с челябинским «Трактором».

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салавата Юлаева» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.