«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе челябинцев на 31-й и 38-й минутах отличились Ник Бэйлен и Вячеслав Основин. Хозяева ответили только заброшенной шайбой Александра Кадейкина на 56-й минуте.

Таким образом, «Трактор» выиграл серию — 4:2. Подопечные Анвара Гатиятулина вышли в финал Восточной конференции, где сыграют либо с омским «Авангардом», либо с магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ.