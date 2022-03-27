«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ

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Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе челябинцев на 31-й и 38-й минутах отличились Ник Бэйлен и Вячеслав Основин. Хозяева ответили только заброшенной шайбой Александра Кадейкина на 56-й минуте.

Таким образом, «Трактор» выиграл серию — 4:2. Подопечные Анвара Гатиятулина вышли в финал Восточной конференции, где сыграют либо с омским «Авангардом», либо с магнитогорским «Металлургом». 

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ.

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