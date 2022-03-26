СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.

На восьмой минуте красно-белых вывел вперёд Дмитрий Кугрышев, на 26-й Микко Лехтонен восстановил равенство, а на 44-й победную для хозяев шайбу забросил Никита Гусев.

Таким образом, СКА выиграл серию (4:1) и вышел в финал Западной конференции, где сыграет со столичным ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Авангард» и впервые вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.

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