СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Романа Ротенберга.
На восьмой минуте красно-белых вывел вперёд Дмитрий Кугрышев, на 26-й Микко Лехтонен восстановил равенство, а на 44-й победную для хозяев шайбу забросил Никита Гусев.
Таким образом, СКА выиграл серию (4:1) и вышел в финал Западной конференции, где сыграет со столичным ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Металлург» обыграл «Авангард» и впервые вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ.