«Металлург» обыграл «Авангард» и впервые вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Авангард» и впервые вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев отличились Андрей Чибисов (четвёртая минута), Филипп Майе (37-я), Джош Карри (49-я), Брендан Лайпсик (50-я, буллит) и Никита Коростелёв (59-я). У «ястребов» шайбы забросили Алексей Береглазов (19-я) и Тимофей Давыдов (60-я).

Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва впервые вышли вперёд в этой серии — 3:2. Следующий матч между командами состоится 28 марта в Балашихе.

Ранее сообщалось, что «Трактор» одолел «Салават Юлаев» и снова повёл в серии плей-офф КХЛ.

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