«Трактор» одолел «Салават Юлаев» и снова повёл в серии плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут на 31-й и 55-й минутах. У уфимцев единственную шайбу на десятой минуте забросил Александр Кадейкин.

Таким образом, «Трактор» снова вышел вперёд в серии — 3:2. Шестой матч между командами состоится 27 марта в Уфе.

Ранее сообщалось, что гол Андрея Кузьменко в овертайме принёс СКА третью победу над «Спартаком» в серии плей-офф КХЛ.