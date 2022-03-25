«Трактор» одолел «Салават Юлаев» и снова повёл в серии плей-офф КХЛ

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Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» одолел «Салават Юлаев» и снова повёл в серии плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились Виталий Кравцов и Лоуренс Пилут на 31-й и 55-й минутах. У уфимцев единственную шайбу на десятой минуте забросил Александр Кадейкин.

Таким образом, «Трактор» снова вышел вперёд в серии — 3:2. Шестой матч между командами состоится 27 марта в Уфе.

Ранее сообщалось, что гол Андрея Кузьменко в овертайме принёс СКА третью победу над «Спартаком» в серии плей-офф КХЛ.

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