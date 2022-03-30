Четыре безответных гола, 41 сейв Кошечкина и травма Маклюкова: как «Металлург» выбил «Авангард» из Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» на своём льду разгромил омский «Авангард» в решающем, седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Подопечные Ильи Воробьёва взяли верх со счётом 4:0, а голами отметились Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри и Григорий Дронов. При этом одним из главных героев встречи стал голкипер хозяев Василий Кошечкин, отразивший 41 бросок по своим воротам.

Текущее противостояние «Металлурга» и «Авангарда» ещё до решающего матча успело войти в историю Континентальной хоккейной лиги. За шесть встреч команды забросили 47 шайб на двоих и повторили рекорд результативности в истории плей-офф КХЛ, установленный «Трактором» и «Барысом» в сезоне-2012/13. Таким образом, первый же гол в решающем матче серии позволял установить исторические достижение. Однако вряд ли именно это было значимой мотивацией с первых минут пойти вперёд и поразить ворота соперника.

В последних двух матчах серии стала прослеживаться тенденция: команда, забившая первый гол, впоследствии развивала успех и одерживала уверенную победу. В пятой игре «Металлург» отличился уже на четвёртой минуте и в итоге взял верх со счётом 5:2, а в шестой встрече преуспел «Авангард» (5:1). Подопечные Боба Хартли доминировали на протяжении двух периодов, а на третий вышли с преимуществом в четыре шайбы. Наставник магнитогорцев Илья Воробьёв объяснял это тем, что оказывающийся в роли догоняющего коллектив вынужден раскрываться и становиться более уязвимым. В свою очередь, бывший тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев был куда категоричнее и обвинил обоих четвертьфиналистов Кубка Гагарина в безалаберности.

В седьмом матче уже после первого периода были основания полагать, что наметившаяся закономерность вновь подтвердится. На второй минуте «Металлург» получил возможность реализовать большинство, а уже через 60 секунд воспользовался своим шансом. Защитники «Авангарда» фактически подтвердили гипотезу Плющева — забыли про Андрея Чибисова и позволили тому не только заехать в зону по левому краю, но и беспрепятственно бросить в дальний угол. Шимон Грубец оказался бессилен.

Ближе к концу периода преимущество магнитогорцев удвоил Филипп Майе. Хозяева разыграли эффектную многоходовку, а канадскому форварду оставалось лишь не промахнуться с пятака. С этой задачей он с лёгкостью справился и отметился пятой шайбой в нынешнем розыгрыше плей-офф, сравнявшись по этому показателю с Чибисовым.

При этом нельзя сказать, что счёт был по игре. В первом отрезке омичи больше атаковали, почти в два раза превзошли соперников по числу бросков по воротам (14:8), но не могли застать врасплох Василия Кошечкина. Хотя шансы были. Виктор Сведберг мощно «щёлкнул» от синей линии, Сергей Толчинский чуть было не преуспел на добивании, а Корбан Найт с неудобной руки не попал в девятку. И хотя результат не мог устраивать болельщиков «ястребов», обилие опасных эпизодов вселяло в них надежду, что во втором периоде всё может измениться в лучшую сторону.

Однако положение лишь ухудшилось. Вместо того чтобы сосредоточиться на защите собственных ворот, «Металлург» выровнял игру и вновь забил — и снова на третьей минуте. Брендан Лайпсик и Джош Карри на двоих организовали резкий контрвыпад и в третий раз застали врасплох Грубеца. Чешский голкипер чудесным образом справился с броском первого из канадцев с пятака, но второй подоспел на добивание. Хартли подозвал к себе судей и, казалось, собирался запросить челлендж, но затем передумал.

Таким образом, в преддверии третьего периода шансы «Авангарда» на камбэк были близки к нулю. В нынешнем плей-офф он шесть раз пропускал три и более шайбы, но лишь в одном случае сумел взять верх над соперником. Произошло это во втором матче серии с «Металлургом», но этот факт вряд ли настраивал на позитивный лад. Всё же в той встрече омичи ни разу не уступали в счёте, а в концовке чуть было не позволили магнитогорцам отыграться с 2:6.

В третьем периоде «Авангард» сделал всё возможное, чтобы попытаться навязать борьбу. В общей сложности гости около десяти минут провели в численном большинстве — сначала Хартли снял вратаря при игре четыре на четыре, а затем выпустил шестого полевого в концовке. Это позволило устроить подобие навала на ворота «Металлурга», но Кошечкин стоял стеной. В этот вечер Василий совершил 41 сейв и стал одним из главных творцов победы.

Самоотверженно действовали и защитники, готовые ценой собственного здоровья блокировать «выстрелы» омичей. Но если Егор Коробкин и Никита Коростелёв избежали серьёзных травм, то Алексею Маклюкову повезло меньше. Защитник получил шайбой в лицо и покинул площадку на носилках.

В заключительной 20-минутке гости вновь перебросали хозяев (14:6), но это не должно вводить в заблуждение. Самые острые моменты возникали именно у ворот Грубеца вследствие молниеносных контратак. Один на один с вратарём выходили Лайпсик, Павел Акользин, отличный шанс имел Егор Яковлев, но чех продолжал спасать свою команду. Не обошлось и без везения. За три минуты до конца всё тот же Лайпсик мог забивать в пустые ворота, но невероятным образом промахнулся с полуметра.

В концовке встречи удача всё же оставила «Авангард». Григорий Дронов броском с собственной трети площадки всё же попал в пустые ворота и установил окончательный счёт матча. «Металлург» справился с действующим обладателем Кубка Гагарина и впервые с 2017 года вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с челябинским «Трактором».