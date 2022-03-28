«Авангард» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга»
- РИА Новости
Игра, которая прошла на льду «Арены Балашиха» имени Юрия Ляпкина, завершилась со счетом 5:1 в пользу команды из Сибири.
Шайбы в составе «Авангарда» забросили Никита Сошников (14-я минута), Алексей Емелин (20-я), Арсений Грицюк (28-я, 35-я), Николай Прохоркин (53-я). У «Металлурга» отличился Анатолий Никонцев (50-я).
Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3:3.
Следующая игра пройдёт в Магнитогорске 30 марта.
Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.