Привычный финал Запада: как СКА вышел на ЦСКА, а «Металлург» и «Трактор» повели в своих сериях Кубка Гагарина

СКА в четвёртый раз подряд обыграл «Спартак» со счётом 2:1 и вышел в финал Западной конференции. Решающую шайбу в начале третьего периода забросил Никита Гусев. «Металлург» вырвался вперёд в серии с «Авангардом», воспользовавшись удалением Никиты Сошникова до конца матча. А «Трактор» дома сумел взять верх над «Салаватом Юлаевым», несмотря на курьёзный гол Александра Кадейкина после броска с отрицательного угла.

Удаление Сошникова

«Металлург» и «Авангард» в полуфинале Восточной конференции дарят болельщикам невероятное зрелище. Поначалу казалось, шансов у магнитогорцев в этом противостоянии нет. Они проиграли два первых домашних матча, да ещё и пропустили 15 шайб. Однако, попав в затруднительное положение, подопечные Ильи Воробьёва проявили удивительную силу воли. Они одержали две победы на выезде с общим счётом 10:3, а затем не оставили шансов действующему чемпиону дома (5:2) и впервые вышли вперёд в серии.

Добиться успеха в пятой встрече не помешали даже кадровые проблемы. Из-за повреждений не оказалось в заявке сразу двух защитников — Артёма Минулина и Михаила Пашнина. Их места заняли Линус Хультстрём и Ярослав Хабаров. Но и в таком ослабленном составе хозяева надёжно действовали в обороне и пропустили всего дважды. Огромный вклад в успех команды снова внёс Василий Кошечкин, который совершил целый ряд эффектных сейвов.

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Сопутствовала двукратным обладателям Кубка Гагарина и удача. На четвёртой минуте Андрей Чибисов нанёс бросок с отрицательного угла, и шайба, срикошетив от шлема Шимона Грубеца, оказалась в сетке. А российский нападающий в итоге стал лучшим хоккеистом матча по системе «гол + пас», вдобавок дважды ассистировав партнёрам.

За минуту и 27 секунд до перерыва гости отыгрались, причём ворота Кошечкина поразил воспитанник «Металлурга» Алексей Береглазов. А в концовке второго периода «Магнитка» вновь вышла вперёд. Филипп Майе реализовал большинство. Однако игра получалась предельно равной, и было непонятно, кто в итоге возьмёт верх. Склонить чашу весов на свою сторону коллективу Воробьёва помогло грубое нарушение правил со стороны Никиты Сошникова. В начале третьей 20-минутки форвард был удалён до конца матча за удар в голову Павлу Акользину.

Хозяева шанс дожать оппонента не упустили. Оставшись в меньшинстве на пять минут, гости были близки к тому, чтобы сдержать атаки соперника, но всё же упустили на пятаке Джоша Карри. А следом ценой буллита пришлось нарушать правила на Брендане Лайпсике. Канадец красиво реализовал штрафной бросок с неудобной руки. В концовке Никита Коростелёв поразил пустой створ. Гол Тимофея Давыдова лишь помог «Авангарду» уйти от крупного поражения. Действующие чемпионы оказались в затруднительном положении и рискуют уже 28 марта завершить выступление в плей-офф.

Курьёзный гол Кадейкина

Пока «Металлург» и «Авангард» демонстрируют яркий и результативный хоккей, «Трактор» и «Салават Юлаев» во втором полуфинале Восточной конференции действуют предельно аккуратно и прагматично. Единственным исключением стал четвёртый матч в Уфе, когда челябинцы неожиданно разгромили соперника — 7:1.

А спустя всего день они в фирменном оборонительном ключе добыли важнейшую домашнюю победу (2:1) и вышли вперёд в серии. Причём гости, несмотря на дисквалификацию капитана Григория Панина за грубый силовой приём на Лукаше Седлаке, смотрелись не хуже подопечных Анвара Гатиятулина. Например, они превзошли их по количеству бросков — 26:17.

Более того, именно команда Томи Лямся открыла счёт на десятой минуте, хотя гол получился курьёзным. Александр Кадейкин с отрицательного угла набросил шайбу на пятак, и она от амуниции Романа Вилла неожиданно срикошетила в сетку.

Однако в дальнейшем чех таких ошибок не допускал и совершил в общей сложности 25 сейвов. Великолепно себя проявила и бригада меньшинства. Например, в начале заключительного периода «Салават» четыре минуты провёл в неравных составах после удаления Альберта Яруллина, но отличиться не сумел.

Зато «Трактор» крайне бережно отнёсся к собственным моментам. В середине встречи Виталий Кравцов нанёс великолепный кистевой щелчок со средней дистанции и отметился пятым голом в плей-офф. А за пять минут и 18 секунд до финальной сирены Лоуренс Пилут реализовал большинство. Также швед отдал результативную передачу на Кравцова. Ведущие легионеры принесли челябинцам победу, и уже 27 марта они могут поставить точку в серии на выезде.

Решающий бросок Гусева

А вот в полуфиналах Западной конференции борьбы не получилось. Главные фавориты, ЦСКА и СКА, спокойно шагнули дальше, потерпев на двоих всего одно поражение. Правда, петербуржцам для того, чтобы сломить сопротивление «Спартака», пришлось потрудиться. Мало того, в стартовой встрече они сенсационно оказались разгромлены в домашних стенах — 1:6. Но затем подопечные Романа Ротенберга собрались и не стали откладывать дело в долгий ящик, одержав четыре победы подряд с одинаковым счётом 2:1.

Причём во всех играх красно-белые старались действовать с грозным соперником на равных и при любом удобном случае организовывали опасные контратаки на скорости. А в последнем матче в Северной столице москвичи в первом периоде вовсе владели инициативой. Болельщиков на трибунах неприятно удивила не столько пропущенная шайба, сколько статистика бросков — 4:11 не в пользу их любимцев. Хозяева практически не тревожили Оскара Данска.

Зато Ларсу Юханссону пришлось потрудиться. Если бы не швед, красно-белые могли к перерыву обеспечить себе комфортное преимущество в счёте. А так он не справился только со щелчком Дмитрия Кугрышева из правого круга вбрасывания. Визави поймал вратаря на противоходе, и тот оказался не в состоянии в очередной раз выручить партнёров.

Но во второй 20-минутке ход противостояния резко изменился. Чувствовалось, что хоккеисты СКА вернулись на лёд разозлёнными и жаждали поставить соперника на место. Гости, оказавшись под давлением, начали допускать ошибки и фолить, что привело к большому количеству удалений. Они заработали суммарно восемь штрафных минут и в меньшинстве позволили оппоненту отыграться. После наброса одноклубника от синей линии Микко Лехтонен своевременно подставил клюшку на пятаке и дезориентировал Данска.

А сразу после перерыва петербуржцы отличились уже в равных составах. И вновь «Спартак» допустил грубую помарку. Оборона команды провалилась после передачи из глубины, и Никита Гусев уверенно реализовал выход один на один. Для нападающего сборной России этот гол стал пятым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, и в гонке лучших снайперов плей-офф он теперь уступает только Андрею Кузьменко, Денису Зернову и Станиславу Галиеву (по шесть).

Поведя в счёте, СКА на классе довёл дело до победы. Москвичи, хотя и добавили в атаке, не сумели больше пробить Юханссона. Да и сам швед в решающий момент снова проявил себя молодцом. Не помогла гостям и замена Данска на шестого полевого за минуту и 20 секунд до конца. «Спартак» завершил выступление в текущем сезоне КХЛ.

СКА же в девятый раз пробился в финал Западной конференции и в шестой раз сыграет в нём с ЦСКА. Правда, ранее петербуржцы лишь однажды оказались сильнее принципиального соперника — в 2015-м, когда завоевали первый трофей.