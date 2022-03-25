Агент Знарка отреагировал на информацию о назначении тренера в «Ак Барс»

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Пётр Приходько, агент бывшего тренера сборной России Олега Знарка, высказался о слухах по поводу возможного назначения его клиента в казанский «Ак Барс».
Агент Знарка отреагировал на информацию о назначении тренера в «Ак Барс»

«Никакого решения ещё нет. Я ничего не знаю об этом. Вы бежите впереди паровоза», — цитирует Приходько «Бизнес Online».

На данный момент «Ак Барс» возглавляет Дмитрий Квартальнов, под руководством которого казанцы проиграли в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги омскому «Авангарду» (2:4) и покинули розыгрыш Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что стала известна дата открытия новой арены «Авангарда» в Омске.

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