Стала известна дата открытия новой арены «Авангарда» в Омске

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Открытие домашней арены хоккейного клуба «Авангард» под названием «Арена Омск» пройдёт 15 сентября 2022 года.
Стала известна дата открытия новой арены «Авангарда» в Омске
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Отмечается, что «Авангард» переедет в спорткомплекс в августе. Сезон-2022/23 команда начнёт на домашней арене. 

Напомним, что пятый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским клубом и «Металлургом» состоится 26 марта в Магнитогорске.

Ранее главный тренер «сталеваров» Илья Воробьёв признался, что боялся возможной драки между вратарём команды Василием Кошечкиным и голкипером «Авангарда» Василием Демченко в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.

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