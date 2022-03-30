«Металлург» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» оформил выход в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В седьмом матче серии «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0.

Шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута), Филипп Майе (16-я), Джош Карри (23-я), Григорий Дронов (59-я).

Счёт в серии стал 4:3 в пользу команды Ильи Воробьёва.

В финале конференции «Металлург» встретится с челябинским «Трактором».

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.