«Металлург» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

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Магнитогорский «Металлург» оформил выход в полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» обыграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

В седьмом матче серии «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0.

Шайбы забросили Андрей Чибисов (3-я минута), Филипп Майе (16-я), Джош Карри (23-я), Григорий Дронов (59-я).

Счёт в серии стал 4:3 в пользу команды Ильи Воробьёва.

В финале конференции «Металлург» встретится с челябинским «Трактором».

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.

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