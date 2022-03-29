Восточный фронт: как «Трактор» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, а «Авангард» сравнял счёт в серии с «Металлургом»

«Трактор» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в шестом матче серии и стал полуфиналистом Кубка Гагарина. Третью победу подряд челябинцы добыли во многом благодаря надёжным действиям чешского вратаря Романа Вилла, отразившего 34 из 35 бросков. Соперник подопечных Анвара Гатиятулина определится 30 марта в решающей встрече «Металлурга» и «Авангарда». В понедельник омичи четырежды реализовали большинство, разгромили магнитогорцев со счётом 5:1 и восстановили равенство в серии. Главным героем в их составе стал 21-летний нападающий Арсений Грицюк, оформивший дубль и отдавший голевую передачу.

Месть «Трактора»

Выход «Трактора» в финал Восточной конференции КХЛ стал довольно закономерным исходом серии с «Салаватом Юлаевым». Уфимцам изначально сложно было рассчитывать на успех, ведь они, в отличие от соперника, ещё по ходу первого раунда Кубка Гагарина лишились всех легионеров. Остался на своём посту лишь главный тренер из Финляндии Томи Лямся.

Несмотря на это, заметно омолодившаяся команда дала челябинцам бой. После третьего матча она даже вырвалась вперёд, но во многом определяющим получился последовавший за этим разгром в домашних стенах — 1:7. Далее подопечные Анвара Гатиятулина одержали две победы с одинаковым счётом — 2:1.

Казалось, 27 марта «Салават» на домашней арене попытается максимально усложнить жизнь сопернику, но всё решило индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. Хозяева ожидаемо владели инициативой и нанесли на десять бросков больше, чем гости (35 против 25), но сумели отличиться лишь раз.

Голкипер «Трактора» Роман Вилл в этот вечер поймал кураж и регулярно выручал партнёров. Особенно непросто ему пришлось в третьем периоде, когда уфимцы устроили штурм ворот. Но чех почувствовал уверенность и в итоге отразил 34 броска. Роль легионера в итоговом успехе коллектива крайне велика, ведь по ходу серии он только раз пропустил больше одной шайбы.

А вот Александр Шарыченков, напротив, подвёл свою команду. В эпизоде со вторым голом он допустил грубую ошибку. Россиянин неудачно выбросил шайбу прямо на клюшку оппоненту. И если с первым броском он справился, то на добивании Вячеслава Основина оказался бессилен. К тому моменту «Трактор» уже вёл — в середине матча счёт открыл Ник Бэйлен.

Последние 20 минут прошли под знаком тотального доминирования подопечных Лямся. Способствовал этому и судья Виктор Бирин, выписавший гостям шесть минут штрафа. Однако уфимцы реализовать большинство так и не сумели. Отличиться удалось только в равных составах в ситуации, когда и Вилл ничего не мог поделать. Александр Кадейкин поразил пустой створ и отметился пятым голом в плей-офф.

До финальной сирены оставалось достаточно времени, а за две минуты до конца периода тренерский штаб заменил Шарыченкова на шестого полевого. Однако организовать финишный навал не получилось. Хоккеисты «Трактора» спокойно отыграли в обороне и впервые с 2018-го пробились в финал Восточной конференции, а заодно взяли у уфимцев реванш за прошлогоднее поражение в 1/8 финала Кубка Гагарина.

Дисквалифицированный за грубый приём на Лукаше Седлаке капитан «Салавата» Григорий Панин напоследок порадовал болельщиков громким выступлением на пресс-конференции. В частности, он упрекнул соперников в симуляции, используя нецензурные выражения.

«Правила приводят к тому, что появляется много симуляций. Где-то часто хватаются за лицо, специально падают. Я сам был удалён за это, мне неприятно. Хоккей идёт не в ту сторону: ты получил ***** и поехал дальше, а сейчас лежат. Мы движемся в сторону футбола. Хоккей всегда отличался тем, что это игра не только яиц, но и характеров», — посетовал спортсмен.

Характер «Авангарда»

«Металлург» в понедельник имел возможность составить компанию «Трактору» в финале конференции. Магнитогорцы совершили настоящее чудо в противостоянии с «Авангардом»: первые два матча в домашних стенах они проиграли, пропустив суммарно 15 шайб. Однако после такого провального начала команда собралась и переломила ход неудачно складывающейся серии.

Теперь уже «Магнитка» громила оппонента. Мало кто мог предположить, что ей удастся одержать три победы подряд с общим счётом 15:5. Омичи оказались на грани вылета, и в шестом матче серии на арене в Балашихе им необходима была победа.

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В нужный момент подопечные Боба Хартли пришли в себя и проявили чемпионский характер, ответив встречным разгромом — 5:1. Они с первых минут подавили соперника высоким прессингом и не позволяли ему выходить из обороны в атаку. Показательная статистика: в первом периоде гости нанесли всего четыре броска по воротам, тогда как хозяева — 12. Во втором разница также оказалась существенной — 9:16.

Хоккеисты «Магнитки» оказались заперты в своей зоне и вынуждены были постоянно находиться под давлением. Неудивительно, что это приводило к большому количеству невынужденных нарушений правил и удалений.

Но главное, «Авангард» проявил великолепную реализацию большинства, забросив четыре шайбы из пяти в неравных составах. В середине стартовой 20-минутки на скамейку штрафников отправился Линус Хультстрём, и Никита Сошников наказал его отличным кистевым броском в ближнюю девятку. Незадолго до перерыва две минуты получил Семён Кошелев, и вот уже Алексей Емелин прошил Василия Кошечкина щелчком от синей линии. Вратарь делал всё от него зависящее, но оказался не в состоянии регулярно выручать партнёров в меньшинстве, тем более что они допускали немало помарок.

Во втором периоде на первый план вышел юный нападающий омичей Арсений Грицюк. В последних неудачных для команды встречах он будто взял паузу и отметился только одной шайбой, зато на этот раз набрал три (2 + 1) очка по системе «гол + пас».

Это помогло ему с шестью шайбами догнать в гонке снайперов плей-офф Андрея Кузьменко (СКА), Дениса Зернова («Металлург») и Станислава Галиева («Динамо»). Вместе они делят лидерство.

В заключительном игровом отрезке хозяева ожидаемо сбавили обороты и отдали инициативу сопернику. В попытке спастись гости даже поменяли вратаря на шестого полевого. Эта тактика помогла Анатолию Никонцеву сократить отставание за десять минут до конца матча. Однако вскоре Николай Прохоркин забросил пятую шайбу.

После этого встречу можно было заканчивать досрочно. «Авангард» не оставил шансов «Металлургу» и сравнял счёт в серии. Второй финалист Восточной конференции определится 30 марта в Магнитогорске. Однако команды уже вошли в историю. Их серия с 47 голами — одна из самых результативных в Кубке Гагарина. Такое же количество шайб записали себе в актив «Трактор» и «Барыс» в 2013-м.