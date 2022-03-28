Прошкин призвал не приглашать в КХЛ легионеров, которые покинули «Салават Юлаев»

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Экс-защитник «Салавата Юлаева», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался о ситуации с отъездом легионеров в уфимском клубе.
Прошкин призвал не приглашать в КХЛ легионеров, которые покинули «Салават Юлаев»
  • РИА Новости

«Это были очень важные игроки для команды. Ребята — молодцы, собрались, доказали, что можно в какой-то степени обходиться без них», — цитирует Прошкина «Чемпионат».

Он также заявил, что легионеров, которые покинули «Салават Юлаев», в КХЛ больше звать не нужно.

«Деньги, освободившиеся после ухода легионеров, можно пустить на детские школы: приглашать квалифицированных тренеров, проводить больше турниров, строить новые катки, потому что льда не хватает», — добавил Прошкин.

Ранее «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.

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