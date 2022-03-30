Тренер «Авангарда» — о решающем матче с «Металлургом»: всё будет зависеть от игроков

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своих ожиданиях от матча с «Металлургом» в рамках 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Встречаются две отличные команды. С учётом шести предыдущих встреч исход сегодняшней игры предсказать очень сложно. Как только шайба коснётся льда, всё будет зависеть от игроков», — сказал Хартли пресс-службе «Авангарда».

Главный тренер также рассказал, что команда находится в хорошем расположении духа и готова к решающей битве.

Напомним, что 28 марта «Авангард» переиграл «Металлург» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф. После победы счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 3:3.

Решающая игра пройдёт в Магнитогорске 30 марта. Начало матча — в 17:00 мск.

Ранее «Авангард» сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга».