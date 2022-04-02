ЦСКА переиграл СКА и повёл в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА переиграл СКА и повёл в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе московских армейцев отличились Максим Соркин (2'), Александр Попов (57') и Владислав Каменев (59'). У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Кузьменко (23').

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге. 

Ранее заслуженный тренер России Сергей Герсонский назвал ЦСКА главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.

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