ЦСКА переиграл СКА и повёл в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе московских армейцев отличились Максим Соркин (2'), Александр Попов (57') и Владислав Каменев (59'). У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Кузьменко (23').

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 1:0. Следующий матч между командами состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее заслуженный тренер России Сергей Герсонский назвал ЦСКА главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.