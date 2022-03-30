Герсонский назвал фаворита Кубка Гагарина по хоккею

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Заслуженный тренер России Сергей Герсонский считает, что московский ЦСКА является главным претендентом на победу в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2021/22.
Герсонский назвал фаворита Кубка Гагарина по хоккею
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«На мой взгляд, это ЦСКА. «Магнитка», конечно, тоже способна на многое, но лично на мой взгляд, ЦСКА сейчас выглядит увереннее. Однако сложиться может всё что угодно», — цитирует Герсонского Sport24.

ЦСКА в полуфинале плей-офф встретится с санкт-петербургским СКА. За выход в финал также поборются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

ЦСКА в 1/4 финала отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ.

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