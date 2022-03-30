Герсонский назвал фаворита Кубка Гагарина по хоккею
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«На мой взгляд, это ЦСКА. «Магнитка», конечно, тоже способна на многое, но лично на мой взгляд, ЦСКА сейчас выглядит увереннее. Однако сложиться может всё что угодно», — цитирует Герсонского Sport24.
ЦСКА в полуфинале плей-офф встретится с санкт-петербургским СКА. За выход в финал также поборются магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».
ЦСКА в 1/4 финала отыгрался с 0:3 и выбил «Динамо» из плей-офф КХЛ.
Ранее сообщалось, что СКА одолел «Спартак» и пробился в финал Западной конференции КХЛ.