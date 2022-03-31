Первый вице-президент «Металлурга» рассказал о состоянии Маклюкова
- © www.metallurg.ru
«Лёшу Маклюкова перевели в общую палату, есть повреждения. Сегодня сделали повторную КТ, завтра собираемся сделать МРТ и дать ему немножко отдохнуть», — цитирует «Чемпионат».
По его словам, клуб постарался ограничить доступ всех сочувствующих, чтобы не мешали восстанавливаться хоккеисту.
«Только супруга посещает его», — добавил он.
В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.
На 47-й минуте игры Арсений Грицюк после броска по воротам попал в лицо Маклюкову шайбой. Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках, у него шла кровь.
За выход в финал команда Воробьёва поборется с челябинским «Трактором».
Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о характере травмы Маклюкова.