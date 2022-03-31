Первый вице-президент «Металлурга» рассказал о состоянии Маклюкова

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Лоськов рассказал о состоянии Алексея Маклюкова, который получил серьёзную травму в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом».

«Лёшу Маклюкова перевели в общую палату, есть повреждения. Сегодня сделали повторную КТ, завтра собираемся сделать МРТ и дать ему немножко отдохнуть», — цитирует «Чемпионат».

По его словам, клуб постарался ограничить доступ всех сочувствующих, чтобы не мешали восстанавливаться хоккеисту.

«Только супруга посещает его», — добавил он.

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ магнитогорский «Металлург» переиграл омский «Авангард» со счётом 4:0 и вышел в следующий круг турнира.

На 47-й минуте игры Арсений Грицюк после броска по воротам попал в лицо Маклюкову шайбой. Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках, у него шла кровь.

За выход в финал команда Воробьёва поборется с челябинским «Трактором».

Ранее главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о характере травмы Маклюкова.