Воробьёв: Маклюкову останавливают кровь в больнице после попадания шайбы в лицо
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Шайба прилетела в ухо. Сейчас он в больнице, жизни ничто не угрожает. У него останавливают кровь. Желаю Лёше здоровья, и огромное спасибо ему за самоотверженность», — цитирует Воробьёва ТАСС.
«Металлург» на своём льду нанёс поражение «Авангарду» и пробился в полуфинал плей-офф КХЛ (4:0).
На 47-й минуте игры Арсений Грицюк после броска по воротам попал в лицо Маклюкову шайбой. Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках, у него шла кровь.
За выход в финал команда Воробьёва поборется с челябинским «Трактором».
Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салавата Юлаева» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.