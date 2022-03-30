Воробьёв: Маклюкову останавливают кровь в больнице после попадания шайбы в лицо

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о характере травмы Алексея Маклюкова в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с омским «Авангардом».

«Шайба прилетела в ухо. Сейчас он в больнице, жизни ничто не угрожает. У него останавливают кровь. Желаю Лёше здоровья, и огромное спасибо ему за самоотверженность», — цитирует Воробьёва ТАСС.

«Металлург» на своём льду нанёс поражение «Авангарду» и пробился в полуфинал плей-офф КХЛ (4:0).

На 47-й минуте игры Арсений Грицюк после броска по воротам попал в лицо Маклюкову шайбой. Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках, у него шла кровь.

За выход в финал команда Воробьёва поборется с челябинским «Трактором».

Ранее сообщалось, что «Трактор» обыграл «Салавата Юлаева» и стал первым финалистом Восточной конференции КХЛ.