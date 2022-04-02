Кожевников — об отъезде Хартли: он ко всем так некрасиво относится

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об отъезде главного тренера омского «Авангарда» Боба Хартли в Канаду.
Кожевников — об отъезде Хартли: он ко всем так некрасиво относится
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Вот такое отношение у Хартли! Конечно, это некрасиво, но он так ко всем относится. Что сделаешь, такой он человек», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

По его словам, канадский тренер живёт своей жизнью и отъездом показал своё отношение к болельщикам, которые его поддерживали.

По информации СМИ, «Авангард» может объявить об уходе Хартли 2 апреля. Пресс-конференция тренера, запланированная на 4 апреля, пройдёт дистанционно. Он подключится из Канады.

Ранее сообщалось, что Хартли не будет подписывать новый контракт с омским клубом.

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