Кожевников — об отъезде Хартли: он ко всем так некрасиво относится
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- © Daniel Felipe Kutepov
«Вот такое отношение у Хартли! Конечно, это некрасиво, но он так ко всем относится. Что сделаешь, такой он человек», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».
По его словам, канадский тренер живёт своей жизнью и отъездом показал своё отношение к болельщикам, которые его поддерживали.
По информации СМИ, «Авангард» может объявить об уходе Хартли 2 апреля. Пресс-конференция тренера, запланированная на 4 апреля, пройдёт дистанционно. Он подключится из Канады.
Ранее сообщалось, что Хартли не будет подписывать новый контракт с омским клубом.