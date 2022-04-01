Источник: Хохряков может перейти в «Автомобилист»

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Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков в ближайшее время может покинуть уфимский клуб.
Источник: Хохряков может перейти в «Автомобилист»
  • РИА Новости

Срок действия контракта хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля. 32-летний форвард продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает «Горобзор».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 37 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал семь (3 + 4) очков по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что канадец Боб Хартли принял решение покинуть пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

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