Источник: Хохряков может перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков в ближайшее время может покинуть уфимский клуб.

Срок действия контракта хоккеиста с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля. 32-летний форвард продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает «Горобзор».

В нынешнем сезоне нападающий провёл 37 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал семь (3 + 4) очков по системе «гол + пас».

Ранее сообщалось, что канадец Боб Хартли принял решение покинуть пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».