Магия третьего звена: как голы Попова и Соркина принесли ЦСКА победу над СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

ЦСКА в гостях взял верх над СКА в первом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. В составе москвичей отличились представители третьего звена Максим Соркин и Александр Попов, а также Владислав Каменев. У петербуржцев автором единственного гола стал Андрей Кузьменко, забросивший в большинстве. Благодаря этому форвард вышел на первое место в гонках снайперов и бомбардиров.

Противостояние ЦСКА и СКА в плей-офф КХЛ можно смело назвать классическим. За время существования лиги московские и петербургские армейцы семь раз встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Гагарина, причём в пяти случаях определяли имя сильнейшей команды Западной конференции. Однако матчи с прямыми конкурентами зачастую получались настолько напряжёнными, что на борьбу за трофей не оставалось сил. Иначе как объяснить, что триумфатор дерби лишь дважды завоевал золото.

И хотя СКА подходил к очередной дуэли в статусе более титулованного клуба, фаворитом считался ЦСКА. Если в начале 2010-х петербуржцы были гораздо сильнее одноклубников из Москвы, то за последние годы ситуация изменилась кардинальным образом. Четыре последние серии в плей-офф остались за столичными хоккеистами, а последний раз они проигрывали в далёком 2015 году. Тогда подопечные Дмитрия Квартальнова были биты в семи матчах.

На этот же раз мало кто ожидал, что для выяснения отношений коллективам придётся провести максимальное число встреч. В отличие от оппонентов, ЦСКА сверхуверенно шёл по турниру и вплоть до полуфинала Кубка Гагарина не уступил ни разу. Причём в большинстве матчей побеждал с серьёзным преимуществом, подтверждением чему была двукратная разница между заброшенными и пропущенными шайбами (30:15). СКА, напротив, успел потерпеть крупное поражение от «Спартака», а выигрывал в основном «на тоненького». Сразу шесть игр завершились с минимальным счётом, а с теми же красно-белыми однажды пришлось сыграть овертайм.

И поначалу могло сложиться впечатление — подопечные Сергея Фёдорова сумеют без особых проблем оправдать свой статус. Гостям хватило всего 81 секунды, чтобы оставить не у дел Ларса Юханссона и выйти вперёд. Максим Соркин обыгрался с Богданом Киселевичем, откатился к синей линии и мощно «щёлкнул» с 17 метров. Голкипер был плотно закрыт хоккеистами и не видел момента броска, поэтому и не смог выручить партнёров.

Однако ранний успех сыграл с москвичами злую шутку. Они ожидаемо сместили акценты в сторону обороны и позволили петербуржцам перехватить инициативу. В общей сложности за первый период хозяева десять раз побеспокоили Ивана Федотова и несколько раз были очень близки к тому, чтобы восстановить паритет. Особенно активно смотрелось звено Данилы Моисеева, в котором роль главного креативщика исполнял Никита Гусев. Экс-форвард «Нью-Джерси» и выводил на ударную позицию партнёров, и мог отличиться сам. Его сольный проход через половину площадки завершился прицельным броском в дальнюю девятку, но выкатившийся из ворот голкипер парировал его плечом. Хороший шанс имел и Эмиль Галимов — вратарь успел переместиться из одного угла в другой.

Но если Гусев выглядел впечатляюще, то об Андрее Кузьменко нельзя было сказать подобного. За первую двадцатиминутку один из лучших бомбардиров Кубка Гагарина ни разу не потревожил Федотова и зачастую слишком увлекался индивидуальными действиями. Но уже в начале второй продемонстрировал, что для гола ему может быть достаточно и полумомента. Опытнейший Александр Попов заработал удаление за задержку соперника, а СКА потребовалось 33 секунды для реализации большинства. Микко Лехтонен набросил от синей линии, Кузьменко неожиданно выкатился из-за створа и подставил клюшку, благодаря чему вновь вышел в единоличные лидеры гонки снайперов. В активе нападающего стало семь шайб. По очкам же он сравнялся с лидировавшим Петером Цеглариком (0 + 12). Правда, словацкий форвард «Авангарда» уже не сможет пополнить свой послужной список.

Только в этот момент ЦСКА немного приободрился. Андрей Светлаков прорвался по левому флангу и чуть было не застал врасплох Юханссона, но попал в перекладину, а провести добивание не позволил защитник. В ту же зону ворвался Клас Дальбек, но пробить вратаря снова не удалось. Тем не менее, небольшая вспышка активности не отразилась на общем положении дел. Команда Романа Ротенберга смотрелась активнее, лучше комбинировала и могла забить ещё. Всё тот же Гусев вновь отклеился от опекунов и «выстрелил» под левую руку Федотову, но тот успел среагировать.

Было бы удивительно, если бы в столь напряжённой борьбе у соперников не стали зашкаливать эмоции. Ещё в первом периоде чуть было не произошла потасовка между коллективами, а в третьем количество стычек лишь возросло. Сначала Сергей Плотников повздорил с Кузьменко на вбрасывании, а затем всё тот же Андрей спровоцировал выяснение отношений между Леонидом Комаровым и Константином Окуловым. В итоге, оба получили по две минуты штрафа за грубость.

В целом, третий отрезок проходил в довольно спокойной манере, а с течением времени оппоненты стали всё больше думать об обороне. Казалось, что овертайма не избежать, когда роль лидера на себя взял Попов, жаждавший реабилитироваться за несвоевременное удаление. 41-летний форвард в борьбе сохранил шайбу за воротами, получил ответный пас от Светлакова и попал точно в дальний угол. Юханссон прижался к ближней штанге и ничем помочь не сумел.

До конца основного времени оставалось чуть более трёх минут, вследствие чего СКА был вынужден рисковать. Пусть и не сразу, но Ротенберг взял тайм-аут, а затем бросил в бой шестого полевого хоккеиста. Но создать необходимое давление на ворота Федотова всё не получалось. ЦСКА не позволял толком обосноваться в своей зоне, а за 94 секунды до сирены забросил третью шайбу и снял все вопросы о победителе. Москвичи в гостях взяли верх над петербуржцами и продлили беспроигрышную серию в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина до девяти матчей.