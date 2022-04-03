«Металлург» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на своём льду нанёс поражение челябинскому «Трактору» в первом матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Ильи Воробьёва.

В составе «Металлурга» шайбы забросили Артём Земчёнок (20-я минута), Линус Хультстрём (42-я) и Архип Неколенко (48-я). У «Трактора» отличились Виталий Кравцов (14-я) и Алексей Бывальцев (34-я).

Счёт в серии, которая играется до четырёх побед, стал 1:0. Следующий матч пройдёт в Магнитогорске 5 апреля.

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