Третьяк рассказал об участии в договорных матчах во времена СССР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о нескольких случаях договорных матчей в хоккее во времена своей карьеры.

«Я не играл на чемпионате мира 1982 года, когда наша команда заранее стала чемпионом, не знал ничего. Сидел в запасе, болел за команду! Еще, помню, удивлялся: почему так?» — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

По его словам, о договорном матче с Чехией, чтобы они заняли второе место, знали только несколько человек в команде.

«Был случай, когда я пытался помочь. Вылетал СКА. У нас один начальник — адмирал! Отвечает за все армейские команды в стране. СКА надо выигрывать. Адмирал приходит к нам: «Сегодня болею против вас!» Тихонов вдруг: «Третьяк в воротах». Тогда извините — я не буду специально пропускать!» — добавил Третьяк.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, как соревновался с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки в танцах.