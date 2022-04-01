Третьяк рассказал, как победил Гретцки в танцах

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, как соревновался с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки в танцах.

«Он приезжал в Москву в 1983-м. Делали фильм «Чемпионы». Очень любопытное кино. Учил его вприсядку танцевать. Это ж моё коронное — гопак, всякие разножки. Начали с Гретцки соревноваться, я и минуту мог выдержать в таком темпе, и три, и пять. А он — секунды какие-то», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что тогда поинтересовался у своего заграничного коллеги, как тот играет в хоккей с такой «выносливостью». На что ему Гретцки ответил, что чем больше он находится на льду, тем меньше устаёт. По  словам канадца, врачи назвали его организм особенным.

Напомним, что Гретцки является рекордсменом в списке самых лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 894 гола. 

Ранее Капризов установил новый рекорд в «Миннесоте» по голам за календарный месяц.

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